GTA 6: previsti incassi record di 3 miliardi in un anno

Grand Theft Auto 6, il prossimo capitolo della celebre serie di videogiochi di Rockstar Games, è previsto generare ricavi record di 3 miliardi di dollari nel suo primo anno di vendita. L'uscita è programmata per l'autunno 2025 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, mentre non ci sono ancora notizie sulla versione PC.

Secondo un'analisi del gruppo di ricerca DFC Intelligence, riportata dal Financial Times, GTA 6 potrebbe superare il miliardo di dollari in preordini ancor prima del lancio. Il gioco si preannuncia come il più grande evento dell'intrattenimento del 2025, superando qualsiasi film o videogioco concorrente. Le proiezioni indicano ricavi totali di 3,2 miliardi di dollari nei primi 12 mesi, una cifra che eclissa i 1,7 miliardi incassati dal film di maggior successo del 2024, Inside Out 2.

Strauss Zelnick, CEO di Take-Two (società madre di Rockstar), ha dichiarato al Financial Times:

"Non proclamo mai vittoria prima che accada. Detto questo, credo che Rockstar Games consegnerà ancora una volta qualcosa di assolutamente fenomenale... Certamente l'attesa è alta".

I costi di sviluppo stimati vanno dalle centinaia di milioni fino a 2 miliardi di dollari, rendendo il successo del gioco cruciale non solo per gli sviluppatori ma per l'intera industria. L'analista Mat Piscatella di Circana ha sottolineato l'importanza di GTA 6, affermando che "Probabilmente non c'è mai stata una cosa più importante da rilasciare nell'industria, quindi nessuna pressione".

GTA 6 si prospetta, quindi, come un system seller, capace di trainare le vendite di console. La sua esclusività iniziale su PlayStation e Xbox (senza una versione PC al lancio) potrebbe beneficiare particolarmente la PS5 Pro di Sony. Inoltre, la componente online del gioco, presumibilmente ricco di microtransazioni come l'attuale GTA Online, genererà ulteriori entrate per Microsoft e Sony attraverso le loro piattaforme.

Il successo anticipato di GTA 6 arriva in un momento difficile per l'industria dei videogiochi, che ha visto oltre 33.000 licenziamenti dal 2022, coinvolgendo anche giganti come Microsoft e Sony. Persino Take-Two ha subito tagli al personale e chiusure di studi.

L'attenzione è ora rivolta a Rockstar per l'annuncio di una data di uscita definitiva, con alcune voci che ipotizzano un possibile rinvio al 2026. Gli esperti suggeriscono che la decisione finale su un eventuale ritardo potrebbe non essere presa fino a maggio 2025, lasciando i fan in attesa di ulteriori informazioni su quello che si preannuncia come un evento epocale nel mondo dei videogiochi.