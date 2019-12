GTA 6: presunto tester prova il gioco su PS5, ecco quanto ha rivelato

Per quanto ancora non annunciato, GTA 6 è uno dei videogame più attesi dai videogiocatori di tutto il mondo. Nel corso dei mesi sono emersi molti leak sul gioco, alcuni più credibili di altri. Uno dei più insistenti afferma che il nuovo capitolo della serie Rockstar includerà varie città. Ora, emerge un nuovo leak di un presunto tester che afferma di aver modo di provare GTA 6.

Il leak rivela che la mappa di GTA 6 sarà enorme e includerà due grandi città: Carcer City (ispirata a Boston e all’East Coast degli Stati Uniti), e Vice City (basata, come sappiamo, su Miami, Florida). La mappa sarà molto più grande di GTA 5 e sarà ispirata da Red Dead Redemption 2 per quanto riguarda l’approccio realistico alle condizioni climatiche. Sarà possibile (e consigliabile) spostarsi con mezzi aerei, per muoversi velocemente. GTA 6, tra le due città, includerà moltissimi ambienti minori, tra cittadine, paludi, campi coltivati e vari altri biomi.

Poi, il leaker spiega che ci saranno più personaggi giocabili, due potrebbero essere fratelli di cui uno un poliziotto sotto copertura. Pare inoltre che le missioni avranno una struttura più aperta e che sarà possibile allontanarsi liberamente e tentare di approcciarle in modo diverso, ottenendo conclusioni diverse. Rockstar Games ha ottenuto varie critiche sotto questo punto di vista con Red Dead Redemption 2, quindi avrebbe senso se GTA 6 cercasse di aprirsi maggiormente al giocatore.

Viene inoltre detto che la IA della polizia è molto aggressiva ed è in grado di approcciare varie situazioni in modo tattico, ad esempio dividendo gli avversari in due gruppi per circondare il giocatore. Si muoverà nella mappa in modo realistico, arrivando dalla stazione o dalla base militare più vicina così da dare al giocatore il tempo di prepararsi allo scontro.

È bene ricordare che si tratta solo di leak, non di informazioni ufficiali. Questo presunto tester non è già famoso e non può essere ritenuto affidabile senza prove aggiuntive. Il post di Reddit tramite il quale sono state svelate le suddette informazioni è però stato cancellato dai moderatori: la motivazione non è chiara.