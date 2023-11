GTA 6: questa volta sembra tutto vero, il gioco verrà annunciato questa settimana

Rockstar Games sta per annunciare il tanto atteso Grand Theft Auto 6 (GTA 6) in un annuncio ufficiale. No, questa volta il rumor sembra davvero estremamente credibile, oseremmo dire che sia tutto vero. A riportarlo è stato Jason Schreier di Bloomberg in persona, quindi possiamo darlo praticamente certo visto che solitamente riporta solo fonti certe.

Un primo teaser dovrebbe giungere addirittura questa settimana, con un trailer pubblicato il prossimo mese in concomitanza con i 25 anni della software house. Molto probabile che lo vedremo il 7 dicembre, durante i The Game Awards di Geoff Keighley.

Ovviamente il web è già impazzito dalla notizia, dopotutto è da ben 10 anni che aspettiamo il seguito ufficiale di Grand Theft Auto 5. Non sappiamo onestamente cosa aspettarci da questa presentazione, ma è ovvio che anche noi siamo estremamente incuriositi.

Rockstar ha già dichiarato che GTA 6 è attualmente in fase di sviluppo, ma ha mantenuto un atteggiamento molto riservato riguardo ai dettagli del gioco. Alcune immagini trapelate del gioco sono emerse lo scorso anno, ed è stato confermato che tali leak erano autentici. Tuttavia, l'azienda ha sottolineato che queste fughe di notizie non avrebbero avuto un impatto negativo sullo sviluppo del gioco.

Le informazioni su GTA 6 sono ancora molto limitate, ma si è appreso che il gioco potrebbe presentare un personaggio giocabile di origine latina di sesso femminile. Inoltre, sembra che il gioco possa iniziare con una versione romanzata della città di Miami (Vice City) e potrebbe includere l'aggiunta di nuove città nel corso del tempo, offrendo così un mondo di gioco in continua evoluzione.

Ricordiamoci che GTA 5 è uno dei videogiochi più venduti di tutti i tempi, di conseguenza l'annuncio ufficiale di GTA 6 ha una portata storica per il mercato del gaming. Non resta che attendere.