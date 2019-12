GTA 6: l’update di GTA Online include dei riferimenti al nuovo capitolo?

Siamo ormai alla fine di dicembre e, quindi, alla fine del 2019. In altre parole, quel che fatto e fatto e fino all’anno nuovo potremo solo goderci i frutti videoludici degli ultimi dodici mesi. Fino al 2020 inoltrato difficilmente potremo scoprire grandi novità per i giochi in arrivo. Questo non impedisce, però, a rumor e presunti teaser di circolare per la rete. In particolar modo, parliamo del chiacchieratissimo GTA 6, nuovo e mai annunciato capitolo della serie Grand Theft Auto di Rockstar Games.

Le nuove informazioni a riguardo provengono questa volta dal recente update di GTA Online. Il Colpo al Diamond Casino e Resort, introdotto da poco, includerebbe secondo i fan una serie di riferimenti legati proprio a GTA 6. Come potete vedere qui sotto, infatti, un corridoio da una specifica visuale permette di notare una serie di scritte.

Come avrete notato, la scritta “Service” è spezzata a metà: una scelta molto particolare che sembra essere attuata con il solo scopo di creare il termine “Vice”. Vice City è una delle ambientazioni che, secondo i rumor, potremo esplorare all’interno di GTA 6. Non è però tutto. Nella parte sinistra dell’immagine è possibile vedere i numeri 510. Il loro significato potrebbe essere doppio: 10 maggio o 5 ottobre.

Affermiamo subito che nessuna delle due sembra una data di uscita plausibile; 10 maggio è troppo vicino ed è una domenica, mentre il 5 ottobre è un lunedì, giornata atipica per il rilascio di un grande gioco. Sempre ammettendo che questi numeri abbiano un significato, è più sensato che si tratti di una data di annuncio. Interessante anche il fatto che vari giocatori abbiano segnalato di aver udito Madam Nazar, aggiunta proprio con l’ultimo update, affermare di aver visto i numero 5, 1, 0, 2, 0.

Ovviamente questi sono solo rumor e speculazioni senza alcun fondamento. Certo, i rumor in merito a GTA 6 continuano ad aumentare, ma non avremo conferme fino a quando non sarà Rockstar Games stessa a darcele.