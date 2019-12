GTA Online: colpo al Casinò Diamond nel nuovo DLC gratuito

Proprio quando i fan di GTA Online pensavano di essere pieni di contenuti da giocare, ecco che Rockstar aggiunge un ennesimo nuovo DLC a titolo completamente gratuito. Il multiplayer online di GTA riceverà nei prossimi giorni un nuovo colpo, che porterà i giocatori ad organizzare una rapina al Diamond Resort & Casino; proprio la struttura di recente apertura.

A partire dal prossimo 12 dicembre, ai giocatori di GTA Online verrà assegnato il compito di far breccia nel caveau del casinò e di vendicarsi della famiglia Duggan. Oltre a questo il DLC permetterà ai giocatori di aprire la propria Sala Giochi per insabbiare le proprie attività criminali. Secondo gli sviluppatori quello che stanno per lanciare sarà il colpo più grande mai proposto all’interno del gioco Rockstar.

The Diamond Casino & Resort: Score Big in Los Santos pic.twitter.com/M8TQ1KTEEZ — Rockstar Games (@RockstarGames) December 4, 2019

Come al solito anche questa rapina richiederà un team di quattro giocatori per riunirsi e completare l’interno colpo con una serie di obiettivi. I giocatori saranno ancora liberi di decidere come dividersi i soldi una volta che il tutto sarà andato a compimento, e soprattutto a buon fine.

Come è stato in passato, anche il contenuto scaricabile Colpo al Casiò Diamond sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori di GTA Online sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam e Rockstar Games Launcher). Siete pronti per un nuovo colpo in GTA Online? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.