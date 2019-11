GTA Online: almeno un anno di ulteriori contenuti gratuiti secondo Rockstar

Questa generazione di console sicuramente è stata benefica (da un punto di vista economico) per tantissime aziende videoludiche. Tra queste è impossibile non fare il nome di Rockstar Games che, grazie alle sue opere, è riuscita a toccare risultati finanziari a dir poco impressionanti. Sicuramente il motivo principale per questi guadagni massicci si “nasconderebbe” dietro il quinto capitolo di Grand Theft Auto e in maniera più specifica dietro GTA Online.

Anche con qualche anno sulle spalle il titolo Rockstar non sembra dar segni di vecchiaia continuando a proporre nuovi contenuti alla propria utenza di giocatori. GTA Online tutt’oggi rimane uno dei titoli più giocati e Rockstar avrebbe intenzione di continuare a supportare questo fantastico titolo. Stando alla compagnia americana l’intenzione sarebbe quella di continuare a rendere il titolo sempre fresco. Secondo Rob Nelson (co-studio head Rockstar North) GTA Online verrà supportato con contenuti gratuiti per almeno un altro anno.

“Siamo intenzionati di rendere il gioco ancora piacevole per tantissimo tempo e sicuramente riusciremmo a fare tutto ciò per almeno un altro anno. Non sappiamo come andranno le cose in futuro e quale progetti potrebbero spingerci ad dedicare meno tempo a GTA Online, ma siamo sicuri che continueremo a sopportare ancora a lungo quest’opera che ha fatto appassionare milioni di giocatori!”

Quindi se GTA Online è il vostro pane quotidiano allora le dichiarazioni di Rob Nelson non potranno far altro che rendervi felici. Ovviamente diteci la vostra su cosa ne pensate di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito. Vi ricordiamo che Grand Theft Auto 5 (e di conseguenza GTA Online) è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC!