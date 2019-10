GTA San Andreas, speedrunner è riuscito a completare il titolo in 26 minuti

Uno speedrunner dopo anni di ricerca trova un glitch e riesce a completare GTA San Andreas in circa 26 minuti compiendo 40 passaggi.

Per completare la storia principale di GTA San Andreas ci vogliono mediamente 32 ore di gioco. Un giocatore ci è però riuscito in 26 minuti, grazie ad un glitch che nel complesso non mette in dubbio l’impegno per raggiungere il risultato. La tecnica funziona soltanto sulla versione Windows Store del gioco e sembra essere l’equivalente homebrew dei flauti che in Super Mario 3 permettevano di raggiungere l’ultimo livello già dal primo mondo.

Il risultato è stato raggiunto grazie a una serie di quaranta passaggi che Powdinet ha illustrato in un post su Reddit. Riassumendo il tutto, iniziando la missione secondaria Vigilante di GTA San Andreas durante una parte ben precisa della missione principale Ryder è possibile passare a una determinata linea di codice in base al tempo trascorso dall’inizio del gioco. In maniera all’apparenza molto semplice tutto inizia rubando una moto della polizia, come testimonia il video della speedrun, dove al 16esimo minuto avviene il “salto” alle fasi finali. Potremmo dire che siamo a metà strada tra una speedrun e l’hacking.

Powdinet spiega di aver impiegato tre anni per trovare questo glitch in GTA San Andreas, ovvero da quando nel 2015 era stata fatta una scoperta simile in GTA Vice City, che aveva portato il tempo più basso di completamento da 50 a 8 minuti. “Questa particolare versione del warp è stata trovata mesi fa – spiega – ma non ero riuscito a trovare il modo di usare di nuovo i veicoli. Una volta che ho realizzato di poterlo fare ricominciando la missione, è andato tutto liscio, anche se non so perché ci ho messo così tanto tempo per pensare a una soluzione del genere“.

Dopo il nuovo record probabilmente la comunità degli speedrunner si metterà a lavoro per cercare di fare di meglio rispetto al giocatore portoghese. Lo stesso Powdinet ha detto di non ritenere che il suo metodo sia il migliore in assoluto e di aspettarsi ulteriori miglioramenti del già eccezionale tempo di completamento di GTA San Andreas. Alla fine del suo messaggio su Reddit ha aggiunto: “Adesso vedremo quanti anni ci vorranno perché qualcun altro lo faccia”.