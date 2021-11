GTA Trilogy rimosso dal PlayStation Store, cosa sta succedendo?

Oggi, come ben saprete, è il grande giorno di GTA Trilogy, l’attesa collezione di tre grandi classici della serie targata Rockstar Games. Il terzo capitolo, Vice City e l’immortale San Andreas sono pronti a tornare sulle console di vecchia generazione e current gen con una rivisitazione grafica davvero particolare ma sotto certi punti di vista quasi impressionante. Siamo comunque certi che molti di voi non vedranno l’ora di ritornare nelle strade di Liberty City, Vice City, Los Santos, San Fierro e Las Venturas ripercorrendo la storia di tre masterpiece che hanno segnato un’epoca.

Sebbene il titolo poteva essere già acquistato e scaricato da diverse settimane, da diverse ore GTA Trilogy risulta essere introvabile sul PlayStation Store di Sony. Ma cosa sta succedendo di preciso? Apparentemente tale rimozione è dovuta al fatto che alcuni giocatori in paesi come la Nuova Zelanda, Australia e Regno Unito siano riusciti ad avviare la loro copia 24 ore prima rispetto ai tempi postando successivamente una serie di video su YouTube ed altri social, per questo motivo il colosso nipponico ha deciso di rimuoverlo temporaneamente evitando qualsiasi tipo di problema.

Niente paura dunque, GTA Trilogy dovrebbe tornare disponibile a partire dalle ore 16:00 di oggi, orario di lancio della trilogia in tutto il mondo. In attesa di tale orario, IGN ha voluto postare un video comparativo tra la grafica di allora e quella della remastered. C’è da dire che lo svecchiamento è ben visibile in tutti e tre i capitoli, il che sottolinea l’incredibile lavoro svolto da Rockstar Games.

E voi cosa ne pensate? Acquisterete GTA Trilogy? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Per ogni dettaglio in merito a questa remastered vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine. Ricordiamo, infine, che la versione fisica del titolo sarà invece disponibile a partire dal prossimo 8 dicembre.