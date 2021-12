GTA Trilogy: rinviate le copie fisiche della trilogia, ecco le nuove date

La tanto attesa GTA Trilogy è arrivata sul mercato ormai più di qualche settimana fa, e oltre a riportare i giocatori più nostalgici nelle città di Liberty City, Vice City e San Andreas si è portato dietro una serie di bug e problematiche non da poco. Sembra però che la collection targata Rockstar non abbia finito di dare brutte notizie agli appassionati, i quali dovranno attendere ancora un po’ prima di poter mettere le mani sulle versioni fisiche della trilogia.

L’uscita in edizione fisica della GTA Trilogy Definitive Edition era precedentemente prevista per il 7 dicembre sulle piattaforme Xbox Series X|S, Xbox One, Switch e PS4. Qualceh ora fa, però, Rockstar Games ha annunciato che le versioni retail della trilogia classica dei Grand Theft Auto per le console Xbox e PS4 usciranno qualche giorno più tardi, ovvero il prossimo 17 dicembre.

Brutte notizie invece per chi aspettava la versione fisica della trilogia per Nintendo Switch, la quale è stata rinviata a un più generico inizio 2022. Non è chiaro il motivo di questo improvviso rinvio, ma è probabile che Rockstar voglia rilasciare le versioni fisiche della GTA Trilogy in uno stato migliore di come sono arrivate in versione digitale qualche settimana fa.

The release dates for the physical versions of Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition have changed. Xbox Series X / Xbox One and PS4 will now release on December 17. The Nintendo Switch version is coming in early 2022. Check your local retailer for availability. pic.twitter.com/6avP8yp6la — Rockstar Games (@RockstarGames) November 30, 2021

Tutti e tre i titoli in versione rimasterizzata e rivista, infatti, hanno subito diverse problematiche, molte delle quali sono state risolte grazie ai modder. Quel che è certo è che toccherà attendere ancora qualche giorno prima di poter esporre in bella vista la custodia in versione fisica di questa molto attesa trilogia.