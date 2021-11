GTA Trilogy ha diversi problemi e li stanno sistemando i modder

Sin dal rilascio della nuova saga di titoli di Grand Theft Auto, GTA Trilogy, avvenuta soltanto qualche giorno fa, la serie ha attirato l’attenzione di un’enorme fetta di videogiocatori, soprattutto per quanto riguarda i veterani della serie, amanti della stessa dai primi anni duemila. Nonostante tutto, l’opera purtroppo non ha ricevuto un riscontro molto positivo fino ad ora, arrivando addirittura a rimanere vittima del review bombing per motivi disparati, tra cui la rimozione del prodotto su PC. Adesso, è giunta voce che ci sono anche alcuni modder che hanno già iniziato a mettere mano alla saga.

La problematica che è stata riscontrata in questi primi giorni di vita della saga riguarda nello specifico GTA San Andreas. Quest’ultimo presenta una pioggia che agli utenti non va molto a genio: questa infatti tende ad essere fin troppo “fitta”, andando a rendere difficile riuscire a vedere cosa accade sul proprio schermo durante questa condizione meteorologica. I fan si sono quindi giustamente lamentati, in quanto questa va indubbiamente a rovinare l’esperienza di gioco.

È qui che vengono in soccorso i modder, che si sono messi al lavoro per risolvere questa problematica nel miglior modo possibile. A tal proposito, infatti, hanno rilasciato una versione del gioco contenente una mod che va a modificare l’aspetto della pioggia. Quest’ultima, infatti, è stata resa molto più trasparente, andando a ridurre sensibilmente la sensazione di “ostacolo” che questa va a creare nell’edizione originale del titolo.

La mod è disponibile per il download sin da subito, e potete trovarla sul Patreon ufficiale dei modder, seguendo questo link. Se quindi ritenete che la pioggia possa effettivamente rovinare la vostra esperienza all’interno di GTA Trilogy, in questa edizione rivisitata di GTA San Andreas, allora vi consigliamo vivamente di ricorrere a questa mod.