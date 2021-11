GTA Trilogy: scovata una feature inaspettata che trasforma completamente i giochi

La tanto attesa e chiacchierata GTA Trilogy è uscita da diverse settimane, e tra glitch frequenti e comparazioni con i giochi classici diviso in due la fanbase della saga. Oltre a questo, è sempre più frequente che una serie di giocatori riesca a scovare sempre qualcosa di nuovo ed inaspettato. Tra le ultime novità, un appassionato è riuscito a scoprire come il titolo nasconda una feature che potrebbe trasformare completamente i tre giochi.

Nello specifico, un giocatore è riuscito a trovare qualcosa di piuttosto interessante nel codice del gioco della GTA Trilogy. La scoperta ci mostra una funzionalità che non abbiamo mai visto prima e che Rockstar Games non aveva mai menzionato durante tutto il percorso comunicativo di questa trilogia: la presenza di una modalità per giocare i tre giochi in realtà virtuale.

Oltre a questa informazione, Ben Walker, caporedattore di RockstarINTEL, ha pubblicato su Twitter un video che mostra tale feature nascosta in azione. Nella clip, si può vedere CJ in GTA San Andreas passare dalla visuale in terza persona alla prima. Visivamente il tutto risulta un po’ traballante, quasi come se tale funzione fosse stata lasciata a metà durante lo sviluppo di questa trilogia.

There is a debug Unreal command for GTA VR but it looks a little bit unfinished. Maybe it would be cool if they implemented this as a first-person option? It plays pretty well. Gunfights and punching will need tweaking, would be super cool for screenshots! pic.twitter.com/pxq5ivwGOA — Ben (@videotech_) November 20, 2021

È possibile che Rockstar stesse pensando di implementare la VR in questa riedizione dei tre GTA classici, ma al momento il tutto rimane nascosto nei file di gioco. Chissà se in futuro, magari con un aggiornamento corposo, il team di sviluppo voglia davvero implementare una funzionalità che ci permetta di vivere in prima persona questi tre grandi cult del videogioco. Vi piacerebbe vivere la GTA Trilogy completamente in VR?