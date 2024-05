Hai sempre sognato di diventare un delfino assassino? Ora puoi farlo su GTA Online

Il mondo di GTA Online è noto per essere arricchito sempre di più con contenuti, e il nuovo aggiornamento è a dir poco... particolare, ma una cosa è certa: farà felici gli amanti delle creature marine. La celebre piattaforma multigiocatore, parte integrante di GTA V e attiva dal lontano 2013, vede infatti l'introduzione delle piante di peyote capaci di trasformare i giocatori in animali marini come squali, orche, delfini o razze, per avventure senza precedenti in fondo al mar.

Con l'arrivo di questi nuovi contenuti, GTA Online dimostra ancora una volta la sua capacità di reinventarsi, in attesa degli ultimi aggiornamenti prima del rilascio di GTA 6. L'aggiornamento non solo riporta le piante di peyote dall'ambiente terrestre a quello acquatico ma include anche missioni di Superyacht, un nuovo veicolo premio, triplicazione delle ricompense per l'evento Estrazione e molto altro ancora.

Invitando i giocatori a tuffarsi letteralmente in nuove esperienze, l'aggiornamento consente di assumere le sembianze di diverse creature marine mediante il consumo di peyote. In aggiunta, coloro che possiedono un superyatch Galaxy potranno cimentarsi in nuove missioni affidate dal capitano Brendan Darcy, con la possibilità di guadagnare fino a 100.000 dollari GTA extra fino al 15 maggio.

Le novità non finiscono qui: l'aggiornamento settimanale propone triple ricompense in GTA$ e RP per l'evento Estrazione, assieme a una gamma di veicoli disponibili presso i concessionari premium e numerosi sconti, come il 30% di riduzione sul superyacth Galaxy e sui suoi upgrade se sei iscritto a GTA Plus. Per gli amanti delle emozioni forti, vi è inoltre la possibilità di accaparrarsi un Vapid GB200 partecipando e vincendo le serie del Car Meet di LS per due giorni consecutivi.

Infine, tra i benefici per i membri della sottoscrizione GTA Plus si annoverano il doppio di GTA$ e RP extra in missioni di contatto di Superyacht, bonus mensili di un milione di GTA$, oltre a veicoli gratuiti, abbigliamento esclusivo e molto altro.

Disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, GTA Online continua a essere uno dei giochi multigiocatore più giocati e apprezzati, offrendo un'esperienza di gioco in continua evoluzione e adattandosi ai gusti di una vasta gamma di giocatori da tutto il mondo. In questo caso, a quelli degli appassionati del mare.