Nel corso delle ultime ore avete sicuramente avuto modo di provare la patch Overdrive di Cyberpunk 2077 che introduceva, a conti fatti, il path tracing nel gioco. Sarebbe bello (ovviamente al netto di avere un hardware di un certo livello) se tutti i giochi venissero potenziati attraverso questo tecnologia. Una prova l’abbiamo già vista con Portal RTX (qua trovate la nostra recensione), ma ci sono svariate altre possibilità intorno ai videogiochi che possono essere migliorati.

Di recente, un modder di nome Igor Zdrowowicz, ha avuto modo di fare un esperimento con NVIDIA RTX Remix e un certo Half-Life 2… e i risultati sono veramente strabilianti. Qua sotto potete accedere a un video di Half-Life 2 in Path Tracing, realizzato con NVIDIA RTX Remix Runtime, lanciato proprio nelle ultime ore per spingere la community a sperimentare progetti come questo.

NVIDIA just open-sourced their Portal RTX Remix Runtime for the modding community to use.

This allows modders to add ray tracing to existing Source games/mods without changes to runtime.

Modder @igorzdrowowicz has already got this working on Half-Life 2 and it looks stunning… pic.twitter.com/8ukCsmILXm

— LambdaGeneration (@LambdaGen) April 12, 2023