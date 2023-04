A distanza da quasi tre anni dal lancio di Cyberpunk 2077, il tanto discusso titolo di CD Projekt RED continua ancora a destare l’interesse di molti appassionati. Questo grazie all’impegno dimostrato dal team polacco verso il gioco, e la volontà di sistemare tutte quelle situazioni che proprio non funzionavano a puntino al day one. Oggi, però, è Nvidia a svelare una nuova funzione che aggiunge al GDR in prima persona il Ray Tracing tramite alla Overdrive Mode.

Il nuovo trailer è stato pubblicato direttamente sui canali di Nvidia giusto qualche ora fa, e ci permette di vedere in azione il Ray Tracing grazie alla modalità Overdrive su Cyberpunk 2077. Parliamo di un importante aggiornamento che farà molto bene all’ultima epopea di CD Project RED, dato che andrà ad implementare al gioco una serie di nuove migliorie che comprenderanno gran parte del lato visivo dell’esperienza.

Queste novità arriveranno insieme al nuovo update per Cyberpunk 2077, il quale porterà il gioco alla versione 1.62. Nel video di Nvidia possiamo notare come l’illuminazione globale renda Night City ancora più viva e vibrante che in passato. Il tutto è stato registrato su un PC che monta una scheda grafica RTX 4090 con DLSS 3 attivo, così da dimostrare cosa sarà in grado di diventare Cyberpunk 2077 con questo tipo di impostazioni.

Ci sarà da aspettare ancore un po’ prima di poter mettere le mani su questo nuovo aggiornamento du Cyberpunk 2077, dato che non verrà rilasciato prima del prossimo 11 aprile. In tutto questo, però, bisogna sottolineare che non è ancora chiaro come impatterà la modalità Overdrive sulle prestazioni del gioco, ma siamo sicuri che a ridosso del lancio dell’update scopriremo questo e molto altro.

