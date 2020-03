Half-Life 2: la mod Jurassic Life si mostra con un nuovo gameplay

Jurassic Life, una delle mod più interessanti per Half-Life 2 è completa e per festeggiare gli sviluppatori hanno deciso di pubblicare un nuovo video di gameplay. Jurassic Life fonde il gameplay in prima persona del secondo capitolo di Half-Life con il mondo di Jurassic Park. Il risultato è un ibrido che prende il meglio dai due capisaldi facenti parte di media d’intrattenimento diversi come il videogioco e il cinema.

È stato dichiarato che il trailer mostrato proviene da una versione non ancora rifinita, ma nonostante questo si intravede tutto il grande lavoro che è stato effettuato sulla mod. Stando al team, la versione finale sarà ancora migliore rispetto a quello che è stato fatto vedere di recente. Tuttavia, i ragazzi hanno sottolineato di contenere le aspettative, in quanto si tratta di una mod e non di un gioco con dietro uno studio tripla A.

All’interno della mod Jurassic Life, il giocatore si troverà nei panni del guardiano Robert Muldoon, che è stato ingaggiato per mantenere l’ordine all’interno del Jurassic Park di Isla Nublar. Naturalmente, il titolo si presenta come uno sparatutto in prima persona si potrà incontrare la maggior parte degli iconici dinosauri. Inoltre, la storia non sarà strettamente legata al film o ai romanzi, dato che questa sarà una nuova storia che prende solamente ispirazione dal mondo di Jurassic Park.

Al momento attuale non è ancora stata annunciata una data di rilascio della mod, ma stando agli sviluppatori il tutto vedrà la luce nel corso del 2020. Nonostante sia una mod, Jurassic Life sembra a tutti gli effetti un contenuto più che valido e non ci resta altro che aspettare buone nuove da parte del team dello sviluppo. Cosa ne pensate del gameplay mostrato di questa mod di Half-Life 2?