Half-Life 3: Gabe Newell suggerisce qualcosa sul gioco durante il Valve Index

Gabe Newell alla fine lo ha fatto: durante il Valve Index il capo di Valve ha fatto un accenno a Half-Life 3; ecco tutti i dettagli.

Alla fine è successo. Gabe Newell ha fatto un (non troppo velato) riferimento ad Half-Life 3. Il capo di Valve ha parlato davanti agli impiegato durante il party di lancio del visore per la realtà aumentata Valve Index. Newell ha spiegato come l’headset sia un nuovo punto di riferimento all’interno della storia di Valve e di come si tratti di un prodotto unico (di cui sono in lavorazione già altre versioni, a quanto pare).

Successivamente Newell ha fatto un riferimento ad Half-Life 3. Ecco le sue parole: “I punti di riferimento non sono un traguardo, ma solo un inizio. Half-Life ha portato a Half-Life 2, Source ha condotto fino a Source 2, e Team Fortress 2 ci ha permesso di costruire Dota. Artifact è la ragione per la quale siamo in grado di realizzare Underlords. Quindi, forse un giorno il numero due condurrà fino a quel numero intero che brilla in cima a una montagna da qualche parte… dovremo solo vedere cosa succede.”

Questo non significa che Half-Life 3 è appena stato confermato (per quanto siamo certi che sarà l’inizio di un’altra ondata di Half-Life 3 confirmed) ma in ogni caso un riferimento di questo tipo non può passare inosservato e non può non far riaccendere le speranze degli appassionati.

Voi cosa ne pensate? Credete che il caro vecchio Gabe ci delizierà prima o poi con Half-Life 3, oppure anche questa volta potremo solo sognare a occhi aperti?