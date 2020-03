Half-Life Alyx: ecco perché non è presente l’iconico piede di porco

Nei giorni scorsi ha fatto il suo esordio su Steam dopo un’attesa lunga diversi anni un nuovo capitolo di Half-Life, un evento a dir poco epocale che ha fatto la gioia di migliaia se non milioni di fan della celebre saga di Valve. La lunga attesa sembra poi essere stata decisamente ripagata e Half-Life Alyx, questo il nome del nuovo capitolo della serie, si è presto imposto come uno dei titoli in VR più interessanti di sempre.

Nonostante la sua esclusività per i visori a realtà virtuale, alcuni utenti sono però già riusciti a creare una mod per immergersi in questa incredibile avventura con mouse e tastiera, con risultati purtroppo ancora decisamente migliorabili. A destare particolarmente l’interesse della community in Half-life Alyx è stata poi però l’assenza dell’iconico piede di porco, un vero e proprio marchio di fabbrica della saga di Valve.

A intervenire sulla questione è stata nientepopodimeno che la celebre software house, che ha affermato come abbia provato in tutti i modi di inserire il piede di porco all’interno di Half-Life Alyx senza però trovare un metodo efficace. “Abbiamo speso circa un anno e mezzo delle nostre vite per inserire il piede di porco in un’esperienza VR, ma non ci siamo riusciti” ha infatti affermato Robin Walker, designer e programmer di Valve.

Walker ha poi continuato: “Abbiamo provato a creare dei puzzle in cui utilizzavamo il piede di porco, ma il tutto aveva troppi problemi.” I giocatori, infatti, giravano con il piede di porco lontano dal proprio campo visivo, come si farebbe nella vita normale, ma ciò creava diversi problemi con le collisioni, con gli utenti che si trovavano spesso e volentieri incastrati in alcuni elementi dello scenario. Togliere le collisioni non ha però purtroppo fatto ottenere risultati degni di nota. Neanche i combattimenti melee si erano poi rivelati particolarmente riusciti.

Un secondo e rilevante motivo per il quale all’interno di Half-Life Alyx non c’è il piede di porco è che i giocatori avrebbero pensato di aver giocato nei panni di Gordon Freeman. In seguito a dei questionari diversi tester erano infatti convinti di aver interpretato il celebre personaggio, sebbene fosse stato chiarito fin dall’inizio come non fosse così.