Half-Life Alyx: da venerdì sarà possibile pre scaricare il gioco

Ci siamo, il ritorno della saga di Half-Life è quasi giunto. Anche se un titolo esclusivamente per la realtà virtuale non è ciò che i fan della serie si aspettavano, Half-Life Alyx permetterà ai videogiocatori di rimettere piede nel mondo di uno degli FPS che ha fatto la storia del media. Mentre il titolo uscirà il prossimo lunedì, per tutti coloro che lo hanno già preordinato sarà possibile pre scaricarlo a partire da venerdì.

L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Twitter di Valve, dove insieme alla conferma della possibilità di pre scaricare il titolo qualche giorno prima, è stato condiviso il link che rimanda alla pagina Steam di Half-Life Alyx, tramite il quale si potrà pre acquistare il gioco anche con uno sconto del 10%. Il tweet si chiude con una nuova immagine raffigurante un’Alyx che armeggia con la propria attrezzatura, prima di buttarsi nell’azione quando il titolo uscirà lunedì prossimo.

Stando alle recenti parole di Valve, il ritorno della serie di Half-Life con un capitolo che si colloca tra gli eventi del primo e del secondo capitolo, sarà un modo per riapprocciarsi al brand con la promessa che verranno sviluppati altri giochi in futuro. Half-Life Alyx infatti, non andrà solamente a coprire una parte importante di trama, ma allo stesso tempo porterà avanti la narrazione di tutta la serie.

Vi ricordiamo che Half-Life Alyx uscirà il prossimo 23 marzo, il titolo sarà giocabile sui seguenti visori di realtà virtuale: Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift e Windows Mixed Reality. Al momento non è ancora stata annunciata una versione per PlayStation VR, ma Valve non ha negato che ciò non possa accadere in futuro. Siete pronti per mettere a pre scaricare la vostra copia di Half-Life Alyx?