Half-Life Alyx: per Gabe Newell il mondo è “sempre più vicino al Matrix”

Gabe Newell, co-fondatore di Valve, ha dichiarato in una recente intervista ad IGN che “siamo molto più vicini al Matrix di quanto la gente capisca”. Ha poi spiegato che, secondo la sua visione, al giorno d’oggi ci sono molteplici sfide da affrontare nell’ambito del game design, e, in merito, il nome di Half-Life funge proprio da “piede di porco” per Valve, quando si tratta di affrontare tale argomento. Ha ribadito anche che, una volta che i giocatori provano l’esperienza di Half-Life Alyx, essi capiranno il perché Valve abbia deciso di trasporre il mondo del gioco nell’esperienza VR.

Tuttavia, Newell ha dichiarato che, quando Half-Life e Valve non sono al centro della sua attenzione, rivolge il suo interesse alle “interfacce cervello-computer”, a cui si è rivolto col termine “roba da piombo”. Ha poi ribadito: “Il mondo non sarà esattamente come Matrix. Il film, in quanto tale, manca di tutta una serie di sottigliezze, e di come un mondo come quello ‘cervello-computerizzato’ possa essere complicato e strano, ma avrà un grosso impatto sul tipo di esperienze che possiamo ricreare per le persone“.

Newell ha spiegato, inoltre, che il collegamento tra la corteccia visiva e motoria è molto più fattibile di quanto anticipato in precedenza, sebbene le sue parole possano sembrare complicate: “ciò significa che le forme di intrattenimento sperimentali, come la transizione di Half-Life alla realtà virtuale di Alyx, sono destinate a diventare la nuova realtà, e tutti gli sviluppatori che non riconoscono tale potenziale, saranno presto lasciati alle spalle“.

IGN ha poi concluso l’intervista a Gabe Newell chiedendogli se il suo punto di vista, inerente al mondo dell’intelligenza artificiale, sia simile a quello di Elon Musk; egli ha semplicemente espresso che questi concetti sono più complessi di quanto possa sembrare, e ha terminato dicendo che “sarebbe come provare a descrivere Internet a qualcuno che non ha mai usato o conosciuto Internet“.