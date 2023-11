Half-Life gratis per celebrare i suoi 25 anni

Half-Life non ha bisogno di presentazioni. Il famoso sparatutto in prima persona ha reso Valve un punto di riferimento per l'intero panorama del gaming, grazie anche alla potenza del suo motore Source Engine, spingendo in avanti l'intero medium videoludico.

Se per caso non avete ancora avuto l'occasione di sperimentare questo classico, abbiamo delle ottime notizie per voi, in quanto il gioco originale Half-Life sarà presto gratuito su Steam.

Il novembre del 1998 ha segnato l'uscita di Half-Life di Valve, introducendo uno dei giochi per PC più venerati di tutti i tempi e contribuendo a fare conoscere Valve molto prima delle sue ambizioni legate a Steam e alla recente Steam Deck.

In occasione del 25º anniversario del gioco, sarà possibile ottenerlo gratuitamente su Steam per un periodo limitato. L'offerta è stata attivata la scorsa notte ma è stata successivamente rimossa, con la maggior parte di coloro che hanno tentato di ottenerla che hanno incontrato un messaggio di errore. Una volta attiva, sarà sufficiente richiedere il gioco una volta sola e sarà tuo per sempre.

L'anniversario ufficiale di Half-Life è il 19 novembre, quindi ci aspettiamo un aggiornamento da parte di Valve durante questi giorni.

Anche se è difficile da immaginare, con Half-Life che compie ufficialmente 25 anni, sarà interessante vedere se Valve ha in serbo qualcosa per la serie, Half-Life Alyx ha già quasi 4 anni e il terzo capitolo oramai è una leggenda metropolitana ma magari Valve deciderà di sorprendere i fan con qualche altra attività correlata a questo classico intramontabile.