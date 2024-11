Halo 2: la famigerata demo dell'E3 2003 sarà finalmente giocabile

Ve la ricordate la prima leggendaria demo di Halo 2 mostrata durante l'E3 2003? All'epoca il titolo Microsoft venne presentato con una componente visiva mostruosa e dinamiche di gameplay che poi avrebbero trovato spazio nel prodotto finale. Ebbene, Xbox ha annunciato che la demo sarà disponibile come mod Steam Workshop per Halo: The Master Chief Collection, nell'ambito delle celebrazioni per il 20° anniversario di Halo 2.

Questo demo, della durata di soli nove minuti, ha acquisito uno status quasi mitico tra gli appassionati della serie. Mostrava per la prima volta Master Chief in azione sulla Terra, combattendo contro i Covenant in un'area metropolitana.

La sequenza si concludeva in maniera piuttosto memorabile, con Master Chief che attivava una granata al plasma mentre era circondato da nemici.

Un'attesa di vent'anni per giocare nove minuti di leggenda.

Nonostante l'entusiasmo che generò quella dimostrazione, il contenuto del demo non fu mai incluso nella versione finale di Halo 2. Per anni, i modder hanno tentato invano di ricreare quell'esperienza, ostacolati dalla mancanza dei file sorgente. La svolta è arrivata nel 2022, quando 343 Industries ha annunciato di aver localizzato i file originali e di essere al lavoro per rendere giocabile il demo.

Le celebrazioni per l'anniversario di Halo 2 non si limitano al recupero della demo. Halo Studios (nuovo nome di 343 Industries) ha annunciato l'aggiunta di sette mappe iconiche di Halo 2 alla modalità multiplayer di Halo Infinite: Ascension, Turf, Lockout, Warlock, Sanctuary, Beaver Creek e Midship.

Queste mappe sono state ricreate utilizzando Forge, lo strumento di creazione mappe di Halo Infinite. Particolarmente attesa è la versione fedele di Midship, ribattezzata Inquisitor nelle playlist di matchmaking, che riporta finalmente i colori violacei caratteristici della mappa originale.