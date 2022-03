Nel corso della giornata odierna, 343 Industries ha lanciato una nuova patch per la versione PC di Halo Infinite. L’update, disponibile su Steam e Xbox, non aggiunge però nessun nuovo contenuto, ma introduce una feature decisamente interessante e migliora la stabilità complessiva del gioco.

Nel dettaglio, il nuovo update di Halo Infinite aggiunge la possibilità di giocare in LAN in multiplayer. Si tratta sicuramente di un’aggiunta molto piacevole, che potrebbe essere molto utile per gruppi di amici o persone che provano ad organizzare dei tornei locali. La patch inoltre sistema anche uno specifico episodio di crash, che però non viene specificato dal changelog.

Con tutte le poche novità importanti apportate da questo aggiornamento, il suo peso è decisamente leggero. La nuova patch di Halo Infinite infatti ha una dimensione totale di 600MB, decisamente bassa rispetto alle precedenti. L’update è già disponibile per il download, dunque controllate che Steam o il client di Xbox stiano già procedendo al download.

Halo Infinite ha debuttato l’8 dicembre 2021 nella sua versione completa su PC, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X, ma Microsoft non ha ancora terminato di sfruttare il franchise, come dimostra l’oramai imminente arrivato della serie TV basata sulle avventure di Master Chief. Dopo una partenza decisamente incoraggiante, ora la community è incerta sui prossimi passi che prenderà 343 Industries. Il silenzio che sta circondando i futuri aggiornamenti del gioco a livello contenutistico ha fatto insorgere qualche dubbio, così come i continui rinvii della co-op e della modalità Forgia. La speranza è ovviamente quella di vedere novità nel corso dei prossimi mesi, magari subito dopo il lancio della Stagione 2, fissata per maggio. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli aggiornamenti in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.