Halo Infinite: la versione Xbox One sarà di qualità, parola di 343 Industries

Halo Infinite sarà rilasciato su Xbox Scarlett, ma anche su Xbox One: quest'ultima versione non sarà bistrattata, promette il capo della serie di Halo.

La distanza tra la current gen e la next gen è sempre più breve. Per quanto ancora non sia stato mostrato alcunché, Microsoft ha già annunciato l’esistenza di una nuova console, per ora è conosciuta con il nome di “Project Scarlett”. Il primo grande titolo confermato per la nuova Xbox è Halo Infinite, di 343 Industries. Ovviamente, le nuove avventure di Master Chief saranno pubblicate anche su Xbox One: i fan però si domandano se la versione per l’attuale generazione riceverà la stessa attenzione di quella per Xbox Scarlett.

A questo proposito si è espresso Frank O’Connor, development director del franchise di Halo. Vediamo le sue parole, in traduzione: “Ovviamente ci sarà grande attenzione per Scarlett: abbiamo lavorato con il team hardware per assicurarci che il gioco sia fantastico sulla nuova console… ma sarà lo stesso anche su Xbox One e visivamente sarà incredibile.”

Ha poi continuato affermando: “La versione Xbox One non sarà trattata come un cittadino di seconda classe. Lo stiamo creando per fare in modo che sia bellissimo da vedere e divertente da giocare su Xbox One.”

Un altro fatto interessante è che Halo Infinite sarà rilasciato su PC in contemporanea con le versioni console: si tratta di un cambiamento importante in quanto non accadeva dai tempi di Halo 2. A questo riguardo, O’Connor ha affermato che, dal punto di vista dell’utente, la scelta tra giocarlo su PC o su Xbox Scarlett dipenderà unicamente dal tipo di PC che si ha a disposizione.

Diteci, voi cosa ne pensate? Credete che la versione per Xbox One di Halo Infinite sarà soddisfacente, oppure siete già certi di volerlo giocare su Xbox Scarlett?