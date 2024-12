Halo: leak epocale espone una valanga di contenuti inediti

Un massiccio leak di 90GB contenente materiale di sviluppo, strumenti e documenti interni relativi alla serie Halo è apparso online il 25 dicembre 2024. L'archivio, noto come "Halo Digsite Archive", copre un periodo che va dal 1998 ai giorni nostri, includendo contenuti sia di Bungie che di 343 Industries.

Il leak sembra provenire dal progetto Halo Digsite, in cui 343 Industries aveva coinvolto modder della community per recuperare contenuti tagliati dai precedenti giochi Halo. Tra i materiali trapelati c'è la build dell'E3 2000, usata per creare il trailer della versione Xbox originale nonostante non fosse compatibile con la console stessa.

La fuga di notizie include una vasta gamma di contenuti di sviluppo, tra cui:

Build di sviluppo di vari giochi Halo

Strumenti di sviluppo interni

Documenti di design dettagliati

Il manuale tecnico di Bungie

Descrizioni di missioni e livelli

Un utente familiare con il progetto Digsite ha confermato l'autenticità del leak su X (Twitter), precisando che alcune parti del contenuto risalgono ad almeno sei mesi fa.

Tra le scoperte più interessanti ci sono dettagliati documenti di design della campagna della trilogia originale di Halo, che mostrano l'evoluzione di livelli iconici e dei loro elementi di gameplay. Inoltre, alcuni fan sono riusciti a ricostruire build beta giocabili di Halo 1 dalle sue prime fasi di sviluppo, quando il gioco era radicalmente diverso dallo sparatutto in prima persona che sarebbe diventato.

Questo leak arriva in un momento di transizione per il franchise Halo: recentemente, 343 Industries ha subito una importante trasformazione, ribrandizzandosi come "Halo Studios" di Xbox pur mantenendo il ruolo di custode della serie. Lo studio ha anche annunciato il passaggio all'Unreal Engine 5 per i futuri progetti Halo, abbandonando il tradizionale Slipspace Engine.

Questi cambiamenti, uniti alla grande quantità di materiale di sviluppo ora disponibile pubblicamente, potrebbero avere un impatto significativo sul futuro della serie e sulle aspettative dei fan. Il leak offre uno sguardo senza precedenti sul processo creativo dietro alcuni dei giochi più influenti del genere sparatutto.

Mentre la community continua ad analizzare il contenuto trapelato, resta da vedere come Microsoft e 343 Industries risponderanno a questa massiccia violazione della sicurezza.