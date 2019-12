Halo Reach giocabile in terza persona? Si può fare grazie a una mod

Dopo l’uscita dell’amatissimo Halo Reach anche su PC, il titolo di Bungie ha aperto le proprie porta alle mod, permettendo alla nutrita schiera di modder di sviluppare nuove prospettive di gioco. La mod che vi segnaliamo oggi si concentra proprio su un cambio di prospettiva, con il passaggio di visuale dalla prima alla terza persona.

Questa mod, fatta e rilasciata dal modder AkFumbles applica una serie di aggiustamenti che vanno a consentire ai videogiocatori di affrontare l’intera campagna per giocatore singolo di Halo Reach con la visuale in terza persona trasformando Halo dall’essere un FPS a un TPS. È già possibile scaricare questa mod sul nexusmod e rituffarsi nuovamente su Halo Reach in tutto un altro modo.

Al momento, non siamo a conoscenza se ci siano bug o anomalie all’interno di questa “modalità” in terza persona. Il modder non ha ancora condiviso e nemmeno citato tali problematiche, quindi l’esperienza potrebbe proporre anche alcuni glitch qua e la.

AkFumbles non ha ancora voluto specificare se in futuro proporrà lo stesso trattamento anche ad altre modalità di Halo Reach, con l’eccezione della modalità Firefight, di cui ha già annunciato l’inizio dei lavori. Rigiocherete l’intera campagna di Halo Reach in terza persona? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.