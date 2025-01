Halo su PS5 è in arrivo al 100% dopo Forza Horizon

Microsoft ha annunciato ieri Forza Horizon 5 su PS5, aprendo la strada a possibili uscite di altre esclusive Xbox su piattaforme concorrenti. Jez Corden di Windows Central suggerisce che anche Halo arriverà su PlayStation in futuro.

L'annuncio dell'arrivo di Forza Horizon 5 su PS5 (acquistabile su Amazon) rappresenta una svolta significativa nella strategia multipiattaforma di Microsoft. Forza, insieme a Halo e Gears of War, è considerata una delle tre principali proprietà intellettuali di Xbox. La sua disponibilità sulla console rivale segna un cambiamento importante nelle politiche di distribuzione di Microsoft.

Secondo Jez Corden, giornalista di Windows Central, anche la serie Halo potrebbe seguire lo stesso percorso. Rispondendo a una domanda su Twitter, Corden ha affermato: "Sì, ho sentito che The Master Chief Collection sarà la prima. Ma vedremo". Ha poi aggiunto che questa mossa non sarà immediata e richiederà del tempo.

La Halo: The Master Chief Collection, che include diversi capitoli rimasterizzati della serie, sarebbe una scelta logica per introdurre i giocatori PlayStation al franchise. Questo pacchetto permetterebbe ai nuovi utenti di familiarizzare con la trama e i personaggi di Halo, preparando potenzialmente il terreno per futuri capitoli sulla piattaforma Sony.

È importante sottolineare che al momento queste informazioni sono da considerarsi rumor. Non ci sono conferme ufficiali da parte di Microsoft o Xbox riguardo all'arrivo di Halo su PlayStation. Allo stesso modo, le voci su una possibile versione di Forza Horizon 5 per Nintendo Switch 2 rimangono non confermate. Tuttavia, dopo il lancio di Forza Horizon 5, l'arrivo di Halo è dato come praticamente certo.

Se confermata, questa espansione multipiattaforma potrebbe avere un impatto significativo sia sulle vendite di Xbox Series X|S sia sul mercato in generale, ridefinendo il concetto di esclusive console e aprendo nuove opportunità di mercato per Microsoft. Resta da vedere come questa strategia influenzerà le vendite hardware di Xbox e le dinamiche competitive con Sony e Nintendo.