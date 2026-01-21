Il mondo del gaming sta assistendo a uno dei cambiamenti più significativi degli ultimi anni: Master Chief, icona indiscussa di Xbox e protagonista di una delle saghe più importanti della storia dei videogiochi, sta per sbarcare su PlayStation per la prima volta in assoluto. Con Halo: Campaign Evolved in arrivo nel 2026, la strategia multipiattaforma di Microsoft si fa sempre più concreta, ridefinendo i confini dell'esclusività console e aprendo scenari inediti per la community. Si tratta di una mossa che va ben oltre la semplice espansione commerciale: rappresenta un cambio di filosofia radicale per un franchise che per venticinque anni è stato sinonimo dell'ecosistema Xbox.

In un'intervista a GamesRadar, il creative director Max Szlagor e l'executive producer Damon Conn hanno spiegato le motivazioni dietro questa decisione storica. L'obiettivo dichiarato è riunire tre categorie di giocatori: i veterani che hanno seguito la serie fin dall'originale Halo: Combat Evolved del 2001, i fan "dormienti" che potrebbero essersi allontanati dalla saga dopo essere passati a PlayStation nelle generazioni recenti, e soprattutto i neofiti che non hanno mai posseduto una console Microsoft e quindi non hanno mai potuto vivere l'esperienza Chief.

"Vogliamo portare con noi i veterani della serie che ci hanno seguito negli ultimi venticinque anni e farli giocare con una generazione completamente nuova", ha dichiarato Conn. L'approccio punta chiaramente a rivitalizzare una community che negli ultimi anni ha mostrato segni di frammentazione, specialmente dopo le critiche ricevute da Halo Infinite per i suoi contenuti al lancio e il controverso modello free-to-play del multiplayer.

Halo è al suo meglio quando abbiamo una community ampia e in salute: vediamo questa mossa come un modo per far crescere, espandere e riconnettere la community di Halo

Szlagor ha sottolineato un aspetto fondamentale per qualsiasi titolo con componenti multiplayer: la dimensione della player base. Una community più numerosa significa matchmaking più rapido, maggiore varietà negli avversari, longevità aumentata per i server e un ecosistema di contenuti user-generated più ricco. Considerando che franchise competitivi come Call of Duty hanno da sempre beneficiato della presenza multipiattaforma, la decisione appare strategicamente sensata per garantire un futuro sostenibile alla saga.

Conn ha voluto però rassicurare i fan storici, specificando che il team è perfettamente consapevole del peso di questa decisione: "Vogliamo onorare l'eredità di Halo su PlayStation, e stiamo aprendo la strada per espandere il nostro universo Halo. Non è una cosa da poco. Non la prendiamo e non la prenderemo alla leggera. Sentiamo decisamente il peso di questa responsabilità". Un messaggio che riconosce implicitamente come per milioni di giocatori Halo non sia semplicemente un videogioco, ma un elemento identitario legato alla console verde.

Halo: Campaign Evolved rappresenta un remake completo della campagna dell'originale Halo: Combat Evolved, sviluppato in Unreal Engine 5 dopo l'abbandono del controverso Slipspace Engine utilizzato per Halo Infinite. Il titolo promette una rielaborazione visiva in 4K, con tutte le armi e i veicoli iconici della serie rimasterizzati, ma soprattutto include tre nuove missioni narrative ambientate prima degli eventi del gioco originale, con focus su Master Chief e il Sergente Johnson. Questo contenuto inedito dovrebbe rispondere alle critiche di chi considera i semplici remaster poco appetibili nel 2026.

Il rilascio è confermato per Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC nel corso del 2026, anche se Microsoft non ha ancora comunicato una data precisa né dettagli su eventuali edizioni speciali o collector's edition. Resta da vedere se il titolo supporterà il cross-play completo tra tutte le piattaforme fin dal day one, un elemento che potrebbe risultare decisivo per l'accoglienza da parte della community PlayStation, storicamente abituata a standard elevati per netcode e performance online.