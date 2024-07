Halo: Parmaount+ cancella la serie, ma potrebbe esserci una possibilità per salvarla

La serie TV live-action di Halo è stata ufficialmente cancellata da Paramount+ dopo due stagioni. Nonostante gli sforzi per migliorare la qualità dello show nella seconda stagione, il colosso dello streaming ha deciso di non procedere con una terza.

La prima stagione, andata in onda nel 2022 dopo quasi un decennio di sviluppo, aveva ricevuto critiche contrastanti. Molti spettatori avevano lamentato problemi di sceneggiatura, tono incoerente e ritmo irregolare. I fan della saga videoludica, in particolare, non avevano apprezzato alcune scelte creative come mostrare il volto di Master Chief nei primi episodi.

Tentativi di miglioramento non sufficienti

Nonostante le critiche iniziali, i buoni dati di ascolto avevano convinto Paramount+ a procedere con una seconda stagione, affidata a un nuovo showrunner. L'attore protagonista Pablo Schreiber aveva promesso notevoli miglioramenti, definendo la nuova stagione "di gran lunga più importante" della precedente.

Paramount+ ha confermato a Variety la cancellazione ufficiale dello show.

Tuttavia, questi sforzi non sono bastati a riconquistare il pubblico. La piattaforma ha dichiarato che la serie "non proseguirà con una terza stagione sul servizio", il tutto nonostante lo show sia il più visto della piattaforma.

Possibile futuro su altre piattaforme?

Nonostante la cancellazione, potrebbe non essere la fine per l'adattamento televisivo di Halo. Secondo fonti citate da Variety, i produttori Xbox, Amblin TV e 343 Industries starebbero cercando di proporre la serie ad altri network o piattaforme streaming.

Resta da vedere se lo show riuscirà a trovare una nuova casa, dando così ai fan la possibilità di vedere nuovi episodi in futuro.