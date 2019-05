Heavy Rain, disponibile una demo sull’Epic Games Store

Sull'Epic Games Store è disponibile una demo dei primi due capitoli di Heavy Rain, titolo di Quantic Dream in arrivo su PC a fine mese.

Negli scorsi mesi sono uscite grandi notizie per gli amanti del gaming su PC, con celebri titoli annunciati come in arrivo sulla piattaforma dopo essere stati per anni esclusivi di diverse console. In particolare stiamo parlando di tre lavori di Quantic Dream, fino ad ora disponibili solo su console Sony. A preparasi allo sbarco su PC sono infatti Heavy Rain, Beyond Due Anime e Detroit Become Human.

Il primo titolo a fare il grande salto è Heavy Rain, atteso per l’oramai prossimo 24 Giugno. Beyond arriverà invece il mese successivo, per l’esattezza il 27 Luglio, mentre per Detroit ancora non c’è una data definitiva di lancio, sebbene la finestra d’uscita sia fissata per il prossimo autunno. Con l’avvicinarsi del lancio del primo dei tre titoli su PC è stata rilasciata una demo di Heavy Rain sull’Epic Games Store. Una notizia che farà sicuramente felici molti appassionati.

La prova in questione ha una durata di 45 minuti e permetterà ai giocatori di fare conoscenza dei primi due capitoli del titolo. In essa potremo impersonare due diversi personaggi, ossia l’agente del FBI Norman Jayden e l’investigatore privato Scott Shelby.

Heavy Rain, per chi ancora non ne fosse a conoscenza, racconta della caccia al cosiddetto killer degli Origami, spietato assassino solito lasciare come monito le classiche creazioni in carta piegata.

Così come la versione completa del titolo anche la demo di Heavy Rain gira su PC fino a 60 frame per secondo ad una risoluzione 4K. Un upgrade deciso rispetto alle versioni console ed un ulteriore motivo per mettere la celebre avventura nella propria personale wishlist.

Che ne pensate di questa notizia, proverete la demo del celebre titolo? Avevate già giocato a Heavy Rain o il suo sbarco su PC si rivelerà l’occasione perfetta per recuperarlo?