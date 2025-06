La notizia in un minuto

Grand Theft Auto 6 si prepara a rivoluzionare il settore videoludico con il suo lancio previsto per il 26 maggio 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Secondo nuove indiscrezioni provenienti da GameRoll, un insider che aveva già rivelato correttamente i nomi dei protagonisti Jason Duval e Lucia Caminos, il gioco offrirà un'esperienza profondamente innovativa rispetto ai capitoli precedenti. I giocatori potranno alternare tra i due protagonisti come in GTA 5, ma con la novità di momenti in cui entrambi saranno simultaneamente presenti sullo schermo. L'aspetto più sorprendente riguarda l'ampiezza del mondo di gioco, che includerebbe oltre 700 stabilimenti commerciali accessibili per acquisti legittimi o rapine, con centri commerciali completamente funzionali che promettono un livello di immersione mai visto prima. Il sistema di combattimento adotterà la ruota di selezione delle armi simile a Red Dead Redemption 2, mentre il controverso sistema di coperture dinamiche sarebbe stato abbandonato in favore del tradizionale metodo a pressione di tasto. La campagna principale sarà strutturata in cinque capitoli, anche se i dettagli narrativi rimangono top secret. Nonostante la fonte si sia dimostrata affidabile in passato, queste informazioni restano rumor non verificati in attesa di conferme ufficiali da Rockstar Games.