Hellblade 2, il nuovo trailer dalla grafica senza precedenti

Ninja Theory e Xbox hanno rilasciato, durante l'evento dei The Game Awards 2023, un nuovo trailer per l'atteso Hellblade 2, in arrivo durante il 2024 su PC e Xbox Series X|S (e al day one su Xbox e PC Game Pass).

Il nuovo filmato è abbastanza corposo e mostra una grafica in Unreal Engine 5 incredibile e alcune scene di gioco, tra cui i combattimenti. Il titolo manterrà intatta la fortissima componente narrativa del primo capitolo e la amplierà.

Hellblade è un videogioco d'azione e avventura sviluppato da Ninja Theory. È stato originariamente pubblicato nel 2017 per PC e PlayStation 4, e successivamente è stato reso disponibile per altre piattaforme, inclusa Xbox One e Nintendo Switch. Il gioco segue la storia di Senua, una guerriera celtica che si avventura nell'Inferno nordico per salvare l'anima del suo defunto amato. Ciò che rende Hellblade unico è il modo in cui affronta tematiche come la psicosi e la malattia mentale. Il gioco esplora la percezione distorta del mondo di Senua a causa della sua condizione mentale.

Sfortunatamente non abbiamo ancora una data precisa, ma considerando il trailer, è probabile un suo arrivo nei primi mesi del nuovo anno (o almeno è quello che ci auguriamo).