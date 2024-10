Helldivers 2 difficilmente arriverà su Xbox visto che a decidere è Sony

Il popolare sparatutto cooperativo Helldivers 2 (acquistabile su Amazon), esclusiva PlayStation e PC, potrebbe arrivare su Xbox in futuro se Sony lo riterrà conveniente dal punto di vista finanziario e del marchio. Lo ha rivelato Thomas Petersson, community manager di Arrowhead Game Studios, sul server Discord ufficiale del gioco.

Petersson ha spiegato che un'eventuale versione Xbox di Helldivers 2 dipende esclusivamente da Sony, l'editore del gioco. "Se Sony crede che possa essere vantaggioso da un punto di vista finanziario e di brand, potrebbe accadere. Se Sony pensa che non lo sia, non accadrà", ha dichiarato il community manager.

Lanciato a febbraio su PS5 e PC, Helldivers 2 è rapidamente diventato un successo di critica e pubblico, con i giocatori che hanno apprezzato l'azione frenetica e la satira ispirata a Starship Troopers. Da allora, molti utenti Xbox hanno chiesto una versione del gioco per le console Microsoft.

Sony dovrà valutare se questi vantaggi superano il valore di Helldivers 2 come esclusiva in grado di spingere le vendite di PS5. In passato, Sony ha portato alcune sue esclusive su PC, come God of War e Horizon Zero Dawn. Tuttavia, finora non ha mai rilasciato suoi giochi first-party su console concorrenti come Xbox.

Il caso di Helldivers 2 potrebbe essere però diverso, trattandosi di un gioco multiplayer che beneficerebbe di una community più ampia. Inoltre, essendo già disponibile su PC, l'esclusività console è già parzialmente compromessa.

Nonostante il calo fisiologico dopo il lancio, Helldivers 2 continua ad avere una solida base di giocatori. Gli sviluppatori di Arrowhead continuano a supportarlo con nuovi contenuti e bilanciamenti.

L'eventuale uscita su Xbox dipende solo da Sony.

La decisione finale sull'eventuale arrivo di Helldivers 2 su Xbox spetta comunque a Sony, che valuterà attentamente pro e contro di questa mossa dal punto di vista commerciale e strategico (anche se conoscendola, difficilmente si aprirà). Gli appassionati Xbox non possono far altro che attendere, sperando in una futura apertura da parte di PlayStation.