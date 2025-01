Helldivers, il creative director è contro il politicamente corretto: i giochi devono divertire

Il creative director di Arrowhead, Johan Pilestedt, ha annunciato su X di essere al lavoro sul "concetto principale" del prossimo videogioco dello studio, noto per il successo di Helldivers 2 (acquistabile su Amazon). Pilestedt ha sottolineato che il divertimento sarà sempre al primo posto nei loro giochi, criticando l'eccessivo politically correct nell'industria.

Questa dichiarazione evidenzia la filosofia di Arrowhead di concentrarsi su formule di gameplay coinvolgenti piuttosto che su messaggi politici. Il team si è guadagnato una solida reputazione grazie alla trasparenza e all'attenzione ai feedback della community, come dimostrato dal recente caso del crossover con Killzone.

Pilestedt ha colto l'occasione per raccogliere suggerimenti dai fan e rivelare dettagli su progetti passati mai realizzati. Tra questi, un gioco simile a Star Fox chiamato "Eagles of Democracy" e uno shooter twin-stick ispirato al classico arcade Smash TV.

Sebbene il post-Helldivers 2 sembri ancora lontano, questi retroscena suggeriscono che Arrowhead non teme di sperimentare nuove idee. Il team punta a creare esperienze di gioco memorabili, come affermato da Pilestedt: "Se non aggiunge qualcosa all'esperienza di gioco, la toglie. E i videogiochi dovrebbero essere una pura ricerca di momenti incredibili."

Resta da vedere quale direzione prenderà il prossimo progetto di Arrowhead, ma l'approccio dello studio, focalizzato sul gameplay e sull'intrattenimento, promette di mantenere alta l'attenzione dei giocatori anche in futuro.

Dopo il recente caso (fortemente criticati) di Dragon Age: The Veilguard, i team di sviluppo stanno cominciando a capire che l'inclusività non deve sostituire la visione artistica del proprio prodotto.