DualSense Helldivers 2 Edizione Limitata: prenotalo ora su Playstation Direct!

Il nuovo controller DualSense Helldivers 2 Edizione Limitata è finalmente disponibile per il preordine, una grande occasione per i veri appassionati di videogiochi di arricchire la propria collezione con un pezzo esclusivo. Caratterizzato da una combinazione cromatica gialla e nera, questo controller rende omaggio al Ministero della Difesa della Super Terra, l'iconico simbolo del mondo di Helldivers 2.

Prenotalo ora su Playstation Direct

Con un prezzo di 84,99€, il lancio ufficiale del DualSense Helldivers 2 è fissato per il 6 febbraio 2025. Tuttavia, le quantità sono limitate e la disponibilità potrebbe variare in base alla regione, rendendo questa opportunità davvero imperdibile per i fan del titolo.

Non si tratta solo di un controller per PS5, ma di un simbolo di appartenenza alla community di Helldivers. Il design unico si integra perfettamente con lo stile del gioco, accompagnandovi nelle battaglie contro insetti giganti, robot e altre minacce aliene. Inoltre, grazie all'aggiornamento “Presagio di Tirannia”, che segna il ritorno degli Illuminati, il gioco offre nuovi contenuti che rendono ogni missione ancora più avvincente.

Effettuare il preordine è semplice e sicuro tramite direct.playstation.com, il portale ufficiale di PlayStation. Oltre a garantire la massima affidabilità, sarete tra i primi a possedere questo straordinario controller, destinato a diventare un vero e proprio oggetto da collezione.

Grazie alla sua ergonomia avanzata e alle innovative funzionalità offerte dal DualSense, questo controller rappresenta la scelta ideale per migliorare la vostra esperienza di gioco su PS5. L'edizione limitata di Helldivers 2 aggiunge quel tocco di esclusività che farà la differenza. Affrettatevi: il tempo stringe, e le scorte potrebbero terminare in un lampo!

