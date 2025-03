L'ONU vuole sapere come Helldivers 2 riesca a manipolare i giocatori

La satira militare di "Helldivers 2", che da mesi ammalia migliaia di giocatori, ha attirato l'attenzione persino delle Nazioni Unite, confermando l'impatto culturale di un videogioco che trasforma i giocatori in inconsapevoli servitori di un regime totalitario. Durante il suo intervento al Game Developers Conference 2025, il CEO di Arrowhead Johan Pilestedt ha rivelato come il team abbia deliberatamente costruito un'esperienza di gioco in cui i partecipanti vestono i panni di soldati sacrificabili, costantemente decimati mentre combattono per un'utopia democratica che non vedranno mai. Un'ironia tagliente che, come rivela Pilestedt, ha portato a risultati sorprendenti: "Ci siamo chiesti: potremmo fare il lavaggio del cervello a un'intera community per farla combattere per uno stato fascista? E la risposta è stata: sì, ci siamo riusciti".

Quando il gioco diventa lezione politica

L'ambiguità morale di "Helldivers 2" non è passata inosservata agli occhi delle istituzioni internazionali. "Abbiamo ricevuto un messaggio dall'ONU che ci chiedeva se volessimo parlare di difesa psicologica contro la manipolazione", ha rivelato Pilestedt durante la sua presentazione. Un riconoscimento inaspettato per un titolo che fa della parodia del militarismo il suo punto di forza, dove i giocatori vengono continuamente spediti a morire in nome di una democrazia mai realmente definita.

Trasformare i giocatori in zelanti servitori di un regime oppressivo è riuscito meglio del previsto.

Il successo di questa formula si basa su un equilibrio preciso tra divertimento e critica sociale. "Lo facciamo tutto in uno spirito divertente, cercando di far riconoscere alle persone la scienza di cosa sia uno stato totalitario. Se inizi a indossare la stessa uniforme di tutti gli altri e fai continuamente saluti, potresti trovarti in un regime totalitario", ha spiegato il CEO di Arrowhead.

L'estetica seducente del totalitarismo

Per evitare che il gioco risultasse eccessivamente cupo, il team di sviluppo ha attinto all'immaginario patriottico degli Stati Uniti, dell'Unione Europea e delle stesse Nazioni Unite, mescolandolo con i "mantra di regimi" come la Germania nazista e la Corea del Nord. Una scelta deliberata, come sottolinea Pilestedt: "Crea un'estetica piacevole. Perché c'è una cosa in cui i regimi totalitari sono davvero bravi: l'estetica piacevole".

L'approccio di Arrowhead pone "Helldivers 2" in una posizione unica nel panorama videoludico contemporaneo. Mentre molti giochi affrontano tematiche politiche, raramente lo fanno in modo così diretto, invitando i giocatori a partecipare a una rappresentazione ironica che è al contempo divertente e inquietante nella sua efficacia.

Soldati volontari di una causa perduta

La community di giocatori ha risposto con entusiasmo a questa chiamata alle armi, abbracciando il gioco con fervore sia ironico che genuino. La guerra in continua evoluzione di "Helldivers 2", che trova costantemente nuovi modi per apparire comicamente disperata, combinata con l'approccio innovativo al modello di servizio live, ha dimostrato che Arrowhead è più abile di quanto ci si potesse aspettare nell'indottrinare soldati leali.

La visione di Pilestedt sul concetto fondamentale del gioco è rivelatore: "Cos'è Helldivers 2, fondamentalmente? Probabilmente sarebbe divertente giocare a uno sparatutto d'azione cooperativo in cui sei messo nei panni dei soldati cattivi della cultura pop... quanti secondi riusciresti a sopravvivere?". Una domanda che sintetizza l'esperienza di gioco, dove i giocatori continuano a morire contro insetti giganti o sotto il fuoco amico delle proprie squadre.

Un esperimento sociale videoludico

Il successo di "Helldivers 2" dimostra come i videogiochi possano funzionare da specchio distorto della società, facendo riflettere i giocatori attraverso la partecipazione attiva. Ciò che rende questo titolo particolarmente efficace è il modo in cui riesce a mantenere un tono leggero mentre esplora tematiche profondamente inquietanti, invitando i partecipanti a riconoscere i meccanismi di propaganda che stanno attivamente seguendo.

Non è la prima volta che Arrowhead si avventura in territori controversi, come ricorda l'espansione sul Vietnam di Magicka, ma certamente "Helldivers 2" rappresenta il loro tentativo più sofisticato di fusione tra critica politica e meccaniche di gioco coinvolgenti. Che siano consapevoli o meno della satira che stanno interpretando, i giocatori continuano a rispondere alla chiamata, pronti a sacrificarsi per Super Earth, in uno dei più riusciti esperimenti di psicologia sociale mai realizzati nel medium videoludico.