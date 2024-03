Helldivers 2, le palle di neve fanno crashare il gioco

Helldivers 2 è uno dei giochi più popolari di questi primi mesi del 2024, tanto da aver non solo incontrato il favore della critica (qui la nostra recensione), ma anche da aver scalato le classifiche di Steam e aver conquistato milioni di giocatori. Nessun gioco, però, è perfetto, e nel caso dell'FPS ispirato a Starship Troopers è presente un bug a dir poco bizzarro.

Gli sviluppatori di Helldivers 2 hanno, infatti, avvisato i giocatori di evitare le battaglie a palle di neve poiché stanno causando il crash del gioco. In alcuni pianeti del gioco, come Heath, c'è della neve, e in questo ambiente freddo i giocatori possono creare una palla di neve e lanciarla. Ovviamente, quando i giocatori hanno scoperto questa meccanica hanno iniziato spontaneamente a organizzare battaglie a palle di neve. Tuttavia, queste potrebbero mettere a serio rischio il corretto funzionamento del gioco stesso.

In un messaggio sul server Discord ufficiale di Helldivers, il responsabile della community di Arrowhead, Baskinator, ha consigliato ai giocatori di astenersi dalle battaglie a palle di neve per il momento. "Siamo consapevoli di un errore che si verifica quando si raccoglie e si lancia una palla di neve," ha dichiarato Baskinator. "Ci auguriamo di risolvere questo problema nel prossimo futuro, ma fino ad allora, vi consigliamo di evitare di lanciare palle di neve!"

C'è da dire anche che Helldivers 2 ha avuto alcuni problemi di crash sin dal suo lancio a febbraio. Questa settimana, per esempio, Arrowhead ha rilasciato una patch che ha reso di nuovo sicure le armi ad arco e gli stratagemmi, dopo che avevano causato crash che bloccavano il gioco.