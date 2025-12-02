Arrowhead Studios ha rilasciato l'atteso update 5.5.0 di Helldivers 2 (acquistabile qui), un corposo aggiornamento che introduce il Warbond a tema giungla Python Commandos e, soprattutto, applica modifiche al bilanciamento che finalmente alzano il damage output di diverse armi invece di continuare nel controverso trend dei nerf. Ma è un misterioso messaggio dell'Alto Comando inserito nell'update a tenere la community con il fiato sospeso, alimentando speculazioni su cosa potrebbe riservare il futuro dello shooter cooperativo di successo.

Il messaggio in-game recita: "La Super Terra ha rilevato strani segnali provenienti da mondi precedentemente non monitorati sulla mappa galattica. Il Ministero dell'Intelligence sta indagando sulla fonte dei segnali. Helldivers, siate vigili e mantenete la posizione elevata." Questa comunicazione criptica ha immediatamente scatenato teorie tra i giocatori, con molti che ipotizzano l'arrivo degli Illuminate, la terza fazione aliena assente dal lancio ma presente nel primo capitolo della serie. Il riferimento a "mondi non monitorati" sembrerebbe confermare questa direzione narrativa.

Sul fronte delle novità concrete, il Python Commandos Warbond porta con sé equipaggiamento a lungo richiesto dalla fanbase, tra cui spicca una minigun che promette di rivoluzionare le build orientate al supporto di fuoco pesante. Questo Premium Warbond si inserisce nella strategia di Arrowhead di espandere costantemente l'arsenale disponibile attraverso contenuti stagionali a pagamento.

Arrowhead ha finalmente invertito la rotta sui controversi nerf, aumentando il danno di armi come l'SMG-37 Defender da 100 a 110 e l'M6C/SOCOM Pistol da 110 a 125

Le modifiche al bilanciamento rappresentano un cambio di filosofia significativo. Dopo mesi di patch che avevano sistematicamente ridotto l'efficacia delle armi più popolari, generando frustrazione nella community, questo update alza il danno di numerose armi primarie e secondarie. L'SMG-37 Defender passa da 100 a 110 di danno base, mentre il danno contro superfici resistenti (durable damage) sale da 20 a 22. Anche le pistole ricevono buff importanti: la P-2 Peacemaker guadagna 5 punti di danno, mentre l'M6C/SOCOM Pistol vede un incremento sostanziale da 110 a 125.

Particolarmente rilevante è la rivisitazione del sistema di ergonomia legato agli scope. Le penalità imposte dagli ottiche ingrandenti sono state drasticamente ridotte: il 2x Tube Red Dot passa da -3 a -1, il 4x Combat Scope da -6 a -2, e il 10x Sniper Scope da -9 a -4. Questa modifica rende le ottiche ingrandenti una scelta più basata sulle preferenze personali piuttosto che una penalità obbligata, migliorando la responsività dell'arma durante l'aim.

L'update introduce anche nuove opzioni di keybinding per il cambio rapido delle funzioni arma, una feature particolarmente utile per armi con modalità multiple come l'Halt o il nuovo fucile d'assalto "One Two" del Warbond. Il sistema di visuale in prima persona è stato completamente rivisto per garantire maggiore coerenza tra diversi valori di FOV (Field of View), risolvendo problemi di flickering e clipping della camera che affliggevano l'esperienza di mira.

Sul fronte nemici, gli aggiustamenti riguardano principalmente fisica e bilanciamento: i War Striders subiscono meno knockback dalle esplosioni delle granate, mentre i Bile Spewers vedono ridotta la forza dei loro attacchi d'artiglieria. I Factory Striders non verranno più lanciati in aria in modo erratico alla morte, risolvendo uno dei bug più spettacolari ma frustranti del gioco.

La patch risolve anche numerosi crash critici, tra cui quelli legati alla musica di combattimento, alle missioni Nuke Nursery e al caricamento delle partite. Sono state implementate ottimizzazioni significative per gli effetti visivi degli Automaton, la fisica degli asset rocciosi e gli effetti ambientali come tempeste di sabbia e blizzard, promettendo miglioramenti nelle performance specialmente su console.