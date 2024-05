Helldivers 2: Steam estende il limite per il rimborso in seguito alle recensioni negative (AGGIORNATA)

Aggiornamento delle 11:50 (05 maggio 2024)

Steam ha bloccato attualmente la vendita di Helldivers 2 nei 177 paesi in cui non è possibile avere un account PSN. Come accennato nella notizia originale, Sony stava rimuovendo da Steam il gioco silenziosamente proprio in quei paesi.

Al momento Sony non ha ancora risposto alla community per informarli sulla decisione presa, in merito all'obbligo di avere un account PSN, per permettere di fruire di Helldivers 2 in quei paesi in cui non è possibile creare un account PlayStation Network.

Notizia Originale

Questo weekend il settore videoludico ha visto le vicende legate a Helldivers 2 essere al centro dell'attenzione. Il titolo, difatti, in breve tempo è passato dall'essere acclamato dall'intera community di giocatori a diventare oggetto di aspre controversie e recensioni negative.

Il fulcro della polemica verte sulla decisone da parte degli sviluppatori di rendere necessario il collegamento obbligatorio a un account PlayStation Network (PSN) per poter giocare alla versione PC del gioco, una decisione che, anche se ampiamente comunicata prima del lancio, non è andata giù ai giocatori.

Tale decisione ha provocato una reazione immediata, e nettamente negativa, da parte della community, culminata in una vera e propria ondata di recensioni negative su Steam le quali, al momento, superano le 100.000. I punti principali della protesta dei giocatori sono: il non volere un account PSN (per motivi di sicurezza) e l'impossibilità per i paesi in cui il PSN non è disponibile di poter continuare ad accedere al gioco.

Sony, senza dichiarazioni ufficiali di sorta, ha iniziato a rimuovere la versione Steam di Helldivers 2 dai paesi in cui il PSN non è disponibile, lasciando in attesa di una soluzione chi ha già comprato il gioco e risiede in uno degli oltre 90 paesi in cui il titolo non è disponibile.

Steam, invece, ha adottato la politica di rimborso che utilizza nei rari casi in cui si generano situazioni del genere: contrariamente alle consuete linee guida, che prevedono la possibilità di richiedere un rimborso solo se si è giocato per meno di due ore, Steam ha deciso di allentare i vincoli permettendo il rimborso di Helldivers 2 anche a utenti che avevano accumulato centinaia di ore di gioco.

Tale eccezionalità nella gestione dei rimborsi sembra essere stata introdotta per venire incontro alle esigenze delle centinaia di migliaia di utenti insoddisfatti, in un tentativo di mitigare il malcontento scaturito dalla necessità di dover utilizzare un account PSN per giocare su PC. Questo gesto rappresenta un tentativo di preservare un clima positivo all'interno della community e di evitare che le critiche possano degenerare ulteriormente.

La situazione, però, era già degenerata prima della decisione di Steam: nella giornata del 4 maggio 2024, SteamDB, ha registrato l'impressionante numero di oltre 109.000 recensioni negative lasciate dagli utenti per Helldivers 2.

Arrowhead, lo studio di sviluppo dietro a Helldivers 2, ha speso la giornata di ieri a comunicare con i giocatori, prendendo posizione e sostenendo che non vuole imporre rigidamente l'utilizzo dell'account PSN a tutti i giocatori su PC, invitando l'utenza a continuare a esprimere la propria protesta.

Nel mentre che la controversia prosegue, è spiacevole constatare che molti sciacalli hanno approfittato della situazione, sbandierando su Reddit, e nelle sezioni dedicate ai commenti presenti nei vari siti di settore, di aver chiesto il rimborso proprio ora che il titolo cominciava a stancarli, ringraziando chi ha protestato per avergli permesso di giocare gratis.