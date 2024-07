Hero Wars: Alliance - I migliori team e le migliori squadre

Mettere assieme un team in grado di vincere in Hero Wars Alliance è più di comprimere in una singola squadra gli eroi che abbiamo al livello più alto; il gioco, infatti, obbliga il giocatore a costruire sinergie sempre più raffinate che abbiano il compito di trasformare il campo di battaglia in un vero e proprio palcoscenico dove le abilità vengono utilizzate con maestria. Quali sono i migliori team e le migliori squadre che si possono costruire all’interno di Hero Wars Alliance? Abbiamo provato a rispondere a questa domanda all’interno di questo articolo.

Hero Wars Alliance: migliori squadre (Meta 2024)

Tutte le squadre qui pensate non sono pensate in ottica partite ranked, bensì sono ottime per il resto dell’esperienza di gioco (quindi PVE e PVP non ranked).

Team 1

Jet

Sebastian

Keira

Andvari

Corvus

Ottimo per le competizioni dentro l'Arena.

Team 2

Faceless

Jorgen

Morrigan

Keira

Andvari

Anche questo ottimo per giocare Arena, anche se è di indole più control rispetto al Team 1

Team 3

Jet

Sebastian

Keira

Qing Mao

Galahad

Altro team da arena ma stavolta più bilanciato dei precedenti, con 2 supporti e 2 DPS

Team 4

Astaroth

K’arkh

Jorgen/Martha

Nebula

Faceless

Squadra 5

Adnvari

Rufus

Keira

Dorian

Martha

Team perfetto per counterare un team meta molto popolare, ovvero il Twins Team dove i twins sono Krista e Lars.

Team 6

Fafnir

Artemis

Tristan

Luther

Astaroth

Ottimo team per abbattere e lottare contro i team magici, complice la sinergia tra Tristan, Fafnir e Artemis.

Team 7

Lilith

Phobos

Corvus

Morrigan

Alvanor

Team 8

Satori

Thea

Jorgen

Maya

Astaroth

Team 9

Dorian

Orion

Helios

Cleaver

Peppy

Hero Wars Alliance: migliori squadre contro l’idra elementale

Per affrontare la pericolosa Hydra all’interno di Hero Wars Alliance è necessario mettere assieme dei team che hanno la capacità di affrontare i vari elementi con enorme abilità. In questo contesto ecco allora quelle che sono le migliori squadre da mettere in piedi per ogni singola idra.

Come sconfiggere l’idra (elemento terra) in Hero Wars Alliance

Team 1

Martha

Thea

Mojo

Jhu

Aurora

Questo è il team più efficiente possibile contro la testa dell'idra di elemento terra; chiaramente necessità di investimenti ingenti per funzionare al meglio.

Team 2

Martha

Fafnir

Artemis

Tristan

Galahad

Team 3

Marta

Aidan

Faceless

Xe’Sha

Mushy & Shroom

Questo invece è il team che scala meglio tanto più sono stati spesi soldi per potenziare e per acquistare le varie skin.

Team 4

Orion

Mojo

Jhu

Celeste

Alvanor

I giocatori di vecchia data sicuramente si ricorderanno di questo team storico, al momento superato da un po' tutte le altre combinazioni sopracitate.

Come sconfiggere l’idra (elemento fuoco) in Hero Wars Alliance

Team 1

Martha

Lilith

Dorian

Xesha

Mushy & Shroom

Il quantitativo di danni che è generabile da questo team è a dir poco impressionante; peccato giusto che richieda un grande investimento di risorse per essere al massimo dell'efficienza.

Team 2

Martha

Mojo

Jhu

Maya

Markus

Team 3

Fafnir

Dorian

Artemis

Tristan

Galahad

Team 4

Martha

Aidan

Faceless

Xe’Sha

Mushy & Shroom

Perfetto esempio di team budget da usare contro l'idra di fuoco!

Come sconfiggere l’idra (elemento vento) in Hero Wars Alliance

Team 1

Martha

Mojo

Jhu

Maya

Markus

Team 2

Martha

Aidan

Faceless

Xe’Sha

Mushy & Shroom

Estremamente promettente come team, specie se consideriamo che è composto principalmente da eroi nuovi che devono ancora ricevere i potenziamenti di quelli vecchi.

Team 3

Martha

Dorian

Daredevil

Elmir

Aurora

Altro perfetto esempio di team budget

Come sconfiggere l’idra (elemento Acqua) in Hero Wars Alliance

Team 1

Mojo

Jhu

Celeste

Maya

Markus

Perfetto esempio di squadra incredibilmente potente e non particolarmente costosa; le altre sono opzioni soltanto per quelli che non hanno gli eroi in questioni potenziati ad un buon livello

Team 2

Martha

Aidan

Faceless

Xe’Sha

Mushy & Shroom

Team 3

Dorian

Sebastian

Yasmine

Elmir

Ishmael

Team 4

Martha

Orion

Nebula

Celeste

Astaroth

Come sconfiggere l’idra (elemento oscurità) in Hero Wars Alliance

Team 1

Martha

Orion

Mojo

Jhu

Markus

C'è poco da girarci attorno: questo team sovrasta per danni inflitti gli altri due presenti in questa lista e non richiede nemmeno particolari investimenti; volendo è possibile sostituire Orion con il personaggio di Maya ma più o meno per danni rimaniamo lì.

Team 2

Dorian

Fox

Daredevil

Sebastian

Galahad

Team 3

Martha

Lars

Sebastian

Keira

Krista

Come sconfiggere l’idra (elemento luce) in Hero Wars Alliance

Team 1

Martha

Lilith

Dorian

Xe’Sha

Mushy & Shroom

Al momento ampiamente il team migliore per affrontare questa testa dell'idra, anche se è possibile sostituire Mushy & Shroom con Mojo o Faceless in base a quale personaggio si ha già potenziato.

Team 2