Hideo Kojima al lavoro su un nuovo gioco, tornerà un noto attore?

Sono passati già due anni dal lancio di Death Stranding, e i fan di Hideo Kojima sono già super curiosi di sapere quale sarà il prossimo progetto dell’amatissimo game designer nipponico. A gettare benzina sul fuoco è lo stesso Kojima che, come fa di solito, ha pubblicato sui propri social una serie di nuove foto molto particolari, e delle volte parecchio criptiche. Proprio una di queste foto sembra star svelando la lavorazione di un nuovo gioco con protagonista un noto attore che ha già lavorato con Kojima.

Postando sul proprio attivissimo account Twitter, Hideo Kojima ha condiviso un’immagine che ci mostra grande movimento negli studio di sviluppo. La foto, oltre a svelare la possibile lavorazione a un nuovo gioco, ha scaturito un piccolo caso tra gli appassionati, i quali sembrano essere convinti che una delle persone della foto sia in realtà il noto attore Norman Reedus.

C’è da dire che non abbiamo alcuna certezza che la figura scambiata per Norman Reedus sia effettivamente l’attore che già in passato ha interpretato il ruolo di Sam porter Bridges in Death Stranding. Le persone che appaiono in foto sono infatti parecchio sfocate, ma quel che sembra certo è che Hideo Kojima sia già al lavoro su qualcosa di nuovo dato che ha dichiarato di star revisionando e pianificando uno script.

Recently, I've been revising the plan and script, and experimenting with everything else. pic.twitter.com/aFV5SxOvsr — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) November 24, 2021

Queste recenti informazioni da parte di Kojima ci lasciano sicuramente molto incuriositi sul futuro del team, ma ci sembra ancora troppo presto e troppo poco per capire effettivamente a cosa sta lavorando Kojima Productions. Sicuramente, stando alle dichiarazione del game designer, il team ha tra le mani uno script, ma di cosa potrebbe trattare? E soprattutto, è davvero Norman Reedus quello che appare nella foto?