80 euro per un gioco non basta, ex presidente Blizzard suggerisce le mance

L'ex presidente di Blizzard, Mike Ybarra, ha recentemente proposto su X una nuova forma di "apprezzamento" per gli sviluppatori: la possibilità di lasciare una mancia di 10 o 20 dollari su un gioco che ti è piaciuto - già, il costo di ormai 80 euro per un gioco Tripla A a quanto pare non è sufficiente -.

"Nel momento in cui finisco un gioco, ci sono alcuni che mi lasciano semplicemente senza parole per quanto straordinaria sia stata l'esperienza. Spesso, alla fine del gioco, mi è venuto in mente 'vorrei poter dare a queste persone altri $10 o $20 perché ne valevano di più della mia iniziale $70 e non hanno cercato di spillarmi fino all'ultimo centesimo per ogni secondo'."

Ybarra ha menzionato giochi come Horizon: Zero Dawn, God of War, Red Dead Redemption 2, Elden Ring e Baldur's Gate 3 come esempi di giochi meritevoli di una mancia. "So che $70 è già parecchio," ha aggiunto Ybarra, "Ma sarebbe solo un'opzione alla fine del gioco che a volte vorrei avere. Alcuni giochi sono davvero speciali."

Come potete immaginare, la maggior parte degli utenti che ha commentato il post non è stata esattamente entusiasta dell'idea di Ybarra, e sinceramente nemmeno noi. A parte il fatto che molti di noi probabilmente già faticano a potersi permettere dei titoli a prezzo intero, c'è anche la questione su chi alla fine beneficerebbe di una possibile mancia.

L'idea di includerla in un grande fondo da dividere come bonus per il team di sviluppo, sulla carta, potrebbe anche essere interessante, ma bisognerebbe avere la certezza che ciò arrivi davvero a sviluppatori e artisti, evitando così di dover licenziare metà del personale per accontentare gli azionisti. Abbiamo, però, l'impressione che questa mancia finirebbe semplicemente nel totale delle entrate del gioco.

L'idea avrebbe un senso in più per i piccoli sviluppatori indie, ma in realtà è già possibile lasciare loro una mancia se lo desideri, giacché ormai qualsiasi team indie ha un Patreon o un Ko-Fi.