Originariamente prevista per la primavera del 2022, poi spostato alla seconda metà di quest’anno e adesso nuovamente rimandata. IO Interactive ha recentemente ufficializzato l’ennesimo ritardo della modalità freelancer per Hitman 3. Parlando con la sua community lo studio ha rivelato che la questione ritardo è da rintracciarsi in alcune dinamiche su cui continuano a lavorare nel corso di questi mesi. La modalità in questione sarebbe “quasi pronta” in base alle loro parole, se non fosse per via di alcuni accertamenti importanti e obbligatori da fare prima del lancio ufficiale.

Hitman 3

In funzione di ciò lo studio prevede di ospitare un test tecnico a porte chiuse, interamente incentrato sulla suddetta modalità così da capirne pregi e limiti attuali. Il test, quindi, avverrà nel corso del mese di novembre, con l’IO Interactive che s’impegnerà a selezionare alcuni giocatori di Hitman 3 su Steam, così da testare questa nuova modalità. In base a quanto riportato da VG247, nel corso di questa primissima prova i giocatori potranno personalizzare la safehouse, eliminare i leader del sindacato e sbloccare tante altre features dedicate.

Oltre al semplice “tastare con mano” gli appassionati di Hitman 3 selezionati verranno analizzati anche dal punto di vista comportamentale, così da trarre nuovi elementi su cui basare la distribuzione dei punti esperienza a seguito della pubblicazione con il grande pubblico. Se foste interessati ad avere maggiori dettagli sul suddetto test VG riporta che verranno ufficializzati il 27 ottobre, con l’accesso alle selezioni.

Il lancio della modalità Freelancer è attualmente previsto per il 26 gennaio 2023, ricordandovi che in questa i giocatori avranno accesso alla propria safehouse, con la possibilità di espanderla nel tempo e di utilizzarla come vero e proprio hub strategico in cui preparare ogni singola missione. Un luogo sicuro in cui custodire le proprie risorse e ampliare le proprie possibilità di approccio dal punto di vista del gameplay.