Il futuro della serie Hitman è assicurato, ma i fan dell'Agente 47 dovranno pazientare ancora un po'. IO Interactive, lo studio danese attualmente impegnato nello sviluppo dell'attesissimo 007 First Light (prenotabile qui) in uscita il 27 marzo 2025, ha confermato che la storica IP degli assassinii in giacca e cravatta tornerà, anche se non nell'immediato. Una notizia che arriva in un momento particolare per il team, che sta diversificando il proprio portfolio con progetti ambiziosi che vanno oltre il classico "uomo armato in completo elegante", come ha sottolineato lo stesso CEO Hakan Abrak in un'intervista a Variety.

La priorità immediata dello studio non è tuttavia un nuovo capitolo principale della serie, bensì l'espansione cooperativa di World of Assassination, la trilogia che ha rilanciato il franchise tra il 2016 e il 2021. Questo nuovo contenuto introdurrà meccaniche inedite per la saga, permettendo a due giocatori di infiltrarsi insieme nelle location lussuose e letali che hanno reso celebre l'Agente 47. Il sistema co-op richiederà di ripensare completamente l'approccio tattico, dato che le missioni saranno progettate specificamente per sfruttare le dinamiche di coppia.

I protagonisti di questa modalità cooperativa saranno Stone e Knight, due personaggi già apparsi in Hitman Sniper, lo spin-off mobile della serie. Secondo Abrak, la modalità co-op rappresenta "un'estensione davvero valida dell'universo" e introdurrà "meccaniche e combinazioni molto interessanti" nel gameplay consolidato di World of Assassination. Gli sviluppatori promettono "missioni entusiasmanti" che metteranno alla prova anche i veterani della serie, costringendoli a coordinare strategie stealth o a gestire situazioni di emergenza quando le cose inevitabilmente vanno storte.

Dopo il lancio della modalità co-op, previsto per il prossimo anno, IO Interactive svelerà i piani per il prossimo capitolo principale di Hitman

Il tempismo di questi annunci è strategico per IO Interactive, che sta gestendo simultaneamente tre franchise di alto profilo. Oltre a Hitman e al videogioco su James Bond, lo studio sta sviluppando Project Fantasy, un titolo multiplayer ambientato in un'ambientazione fantasy ancora avvolto nel mistero. Abrak ha descritto questo progetto come "estremamente ambizioso e davvero interessante", sottolineando come rappresenti una diversificazione creativa importante per il team, abituato finora principalmente a thriller d'azione contemporanei.

L'espansione del portfolio di IO Interactive riflette una strategia aziendale più ampia nel settore gaming, dove gli studi di medie dimensioni cercano di bilanciare IP consolidate con nuove proprietà intellettuali. La serie Hitman ha dimostrato di poter sostenersi economicamente attraverso un modello episodico e contenuti live service, garantendo entrate ricorrenti che permettono investimenti rischiosi come un GDR fantasy multiplayer o una nuova interpretazione videoludica di 007.

Per quanto riguarda 007 First Light, il gioco si prepara al lancio su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2 e PC, posizionandosi come uno dei titoli tripla A più attesi della primavera 2025. Domani, 3 dicembre alle 17:00 ora italiana, IO Interactive trasmetterà un approfondimento dedicato al gameplay, promettendo di mostrare come il titolo si discosti dalla formula Hitman pur mantenendo il DNA dello studio nel design degli immersive sim.