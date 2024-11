Hogwarts Legacy 2 si legherà alla serie TV di Harry Potter

Un sequel di Hogwarts Legacy è ufficialmente in sviluppo, secondo quanto riportato da Variety. Ebbene, sembra che il gioco, seguito del popolare titolo uscito nel 2023 e ambientato nell'universo di Harry Potter, avrà collegamenti narrativi con la nuova serie TV reboot in arrivo nel 2026.

Hogwarts Legacy, lanciato nel febbraio 2023, ha riscosso un enorme successo commerciale vendendo oltre 30 milioni di copie. Il sequel mira ovviamente a capitalizzare il successo del primo capitolo, il quale ha permesso ai giocatori di creare il proprio studente di Hogwarts in un'ambientazione precedente di diversi secoli rispetto gli eventi dei libri di Harry Potter. Proprio per questo salto temporale i collegamenti narrativi con la nuova serie TV sollevano alcune perplessità tra i fan, i quali temono che imporre connessioni tra il gioco e lo show possa risultare forzato o distrarre dall'esperienza immersiva offerta dal primo Hogwarts Legacy.

Oltre al sequel, Variety riporta che è in sviluppo anche una definitive edition di Hogwarts Legacy: questa includerà nuovi contenuti per la storia principale e missioni aggiuntive, che saranno disponibili anche come espansione per chi possiede già il gioco base.

Inoltre, nonostante l'entusiasmo per il ritorno a Hogwarts, permangono alcune controversie legate alla franchise. L'autrice J.K. Rowling, pur non essendo coinvolta direttamente nello sviluppo dei giochi, sta lavorando a stretto contatto sulla visione della nuova serie TV, alimentando le polemiche per le sue dichiarazioni considerate transfobiche che hanno spinto molti utenti a boicottare il primo gioco.

In ogni caso, con un lancio previsto non prima del 2026 per la serie TV, è probabile che dovremo attendere ancora diverso tempo prima di vedere il sequel di Hogwarts Legacy. Nel frattempo, i fan potranno godersi i nuovi contenuti in arrivo per il primo capitolo, sperando che il seguito riesca a mantenere intatta la magia che ha reso il gioco originale un successo così travolgente e migliorare le sue diverse criticità, proponendo un mondo open world con attività più diversificate e fornendo un approfondimento sulle origini del protagonista e delle sue abilità magiche peculiari.