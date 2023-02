A distanza di due settimane, abbiamo finalmente i dati di vendita completi di Hogwarts Legacy. Che il gioco di Avalanche Software fosse sulla strada giusta per essere un vero e proprio successo l’avevamo già capito dalle prime stime di vendita di Steam e dai dati sulle copie fisiche e digitali. Durante la presentazione dei risultati finanziari dell’ultimo trimestre, però, sono emerse le prime cifre e sono davvero mostruose.

Partiamo ovviamente dai guadagni. In appena 14 giorni, Hogwarts Legacy è riuscito a generare revenue per 850 milioni di Dollari. Questo grazie alla cifra (folle) di 12 milioni di copie vendute. I numeri sono importanti, ma in realtà è molto probabile che siano decisamente irrisori rispetto alle precedenti stime di Warner Bros. E adesso vi spieghiamo il perché.

Al momento Hogwarts Legacy è disponibile solamente su PS5, Xbox Series S (in versione digitale), Xbox Series X e PC (via Steam ed Epic Games). Il gioco in realtà doveva debuttare anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch, ma le tre versioni old gen sono state rinviate. Con una base installata di oltre 100 milioni di console (almeno per Sony e Microsoft), è molto probabile che i numeri che abbiamo appena letto sarebbero stati decisamente migliori. Nonostante questo piccolo “incidente di percorso”, i risultati ottenuti da Avalanche Software sono sicuramente incredibili e dimostrano come un brand forte possa davvero trainare le vendite. Considerando però che le copie per le vecchie piattaforme arriveranno quest’anno, è molto probabile che il titolo sarà comunque il gioco più venduto del 2023.

Hogwarts Legacy è disponibile per tutti a partire dal 10 febbraio 2023 su PS5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC (via Steam ed Epic Games). Se ancora non lo avete fatto, potete recuperare la vostra copia su Amazon. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

