Dopo quasi tre anni di attesa (in realtà circa 5, considerando anche i primi leak del gioco), Hogwarts Legacy è oramai disponibile anche per PC nella sua versione Deluxe. Nonostante il gioco si sia dimostrato molto solido a livello critico, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, la versione per Steam ed Epic Games è probabilmente un po’ più indietro rispetto alle aspettative, come fatto notare da DSO Gaming.

Nessun problema grave, ovviamente. Il gioco gira e funziona bene ed è anche in grado di reggere un buon frame rate, nonostante la presenza di Denuvo. I colleghi del magazine greco sono però rimasti delusi dalla qualità del Ray Tracing e in attesa di una eventuale patch ufficiale o di una mod, hanno trovato un’ottima soluzione, decisamente casalinga ma comunque valida.

Per poter sfruttare al meglio il Ray Tracing delle ombre, l’ambient occlusion e i riflessi all’interno del gioco è necessario modificare una parte del file .ini del gioco. La guida completa è disponibile a questo indirizzo, ma ovviamente si tratta di un workaroud e come specificato da DSO Gaming ci sono un po’ di rischi nell’attuare questa procedura. Se è vero che gli elementi in questione migliorano a vista d’occhio, è anche vero che toccare quei parametri all’interno del file porterà a un aumento dell’energia e quindi si rischia di impattare sulle performance. Insomma, agite (come sempre in questi casi) a vostro rischio e pericolo.

Hogwarts Legacy è disponibile in versione Deluxe a partire da ieri, martedì 7 febbraio 2023. Il gioco sarà disponibile per PC, PS5, Xbox Series S e Xbox Series X in versione Standard a partire dal 10 febbraio 2023, mentre le versioni old gen arriveranno solo successivamente.

