MA CHE BOMBA! Cuffie Sennheiser ACCENTUM a meno di 150€!

Quando si parla di cuffie bluetooth con tecnologia di cancellazione ibrida del rumore (ANC), ben poche riescono a competere con le Sennheiser. Se, dunque, state pensando di acquistarne un paio, vi segnaliamo che le Sennheiser ACCENTUM, dotate di batteria da 50 ore e audio HD, sono disponibili su Amazon a soli 149,00€ invece di 179,90€, per un risparmio del 17%!

Cuffie Sennheiser ACCENTUM, chi dovrebbe acquistarle?

Le Sennheiser ACCENTUM rappresentano la scelta perfetta per chi desidera unire l'elevata qualità audio al massimo comfort: grazie alla loro ergonomia e alla possibilità di piegarle, vi accompagneranno in ogni occasione, da un lungo viaggio a una sessione di allenamento, mantenendo sempre un comfort senza eguali. Inoltre, consigliate a tutti coloro che passano lunghe ore all'ascolto, che sia per lavoro o per puro piacere, dato che garantiscono fino a 50 ore di autonomia.

Se, invece, il vostro desiderio è quello di immergervi completamente nella musica o nei vostri podcast preferiti senza distrazioni, la loro eccellente tecnologia di cancellazione ibrida del rumore (ANC) vi permetterà di isolarvi dal mondo esterno, mentre la modalità trasparenza vi farà rimanere consapevoli dell'ambiente circostante. L'audio è, ovviamente, di alta qualità, con precisione ingegneristica e un equalizzatore a 5 bande per un suono personalizzato in base alle vostre preferenze. Infine, la ciliegina sulla torta è la tecnologia beamforming a 2 microfoni che garantisce comunicazione nitide durante le telefonate.

Insomma, le Sennheiser ACCENTUM rappresentano un investimento eccellente per chi cerca cuffie dal suono superiore, lunga durata della batteria e comfort senza compromessi. Offrendo un audio di qualità e una cancellazione del rumore efficace in un design leggero e raffinato, sono un accessorio imprescindibile, soprattutto al prezzo di 149,00€!

