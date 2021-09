Hollow Knight Silksong: fan trova un modo tutto suo per ingannare l’attesa

Settimana scorsa abbiamo assistito al ritorno di Bayonetta 3, il titolo PlatinumGames che era scomparso dai radar da diversi anni. Ora però c’è un altro gioco che si è perso dopo un annuncio che ha folgorato gli appassionati, ovvero Hollow Knight Silksong.

Sappiamo che Team Cherry ha trasformato quello che doveva essere in principio un nuovo DLC per il primo Hollow Knight in un seguito vero e proprio, e questo potrebbe aver comportato uno sviluppo più corposo e che necessita ancora di diverso tempo, per questo un fan del brand ha trovato un modo tutto suo per ingannare l’attesa.

Aspettando notizie e l’uscita di Hollow Knight Silksong, un appassionato conosciuto su Reddit come ‘WeeblesJeebles’ ha deciso di disegnare e poi pubblicare un disegno al giorno sui personaggi del primo gioco.

La particolarità di questi disegni è che sono fatti in modo veloce e alquanto svogliato, senza andare a curare i particolari o tenere conto di un tratto preciso per delineare le fattezze e gli stili di tutti i personaggi del primo amatissimo Hollow Knight. Da quando ha iniziato questo suo progetto, l’appassionato ha già realizzato oltre 600 disegnini. Chissà quanti ne dovrà fare ancora prima dell’uscita del tanto atteso sequel.