Il mondo di Hallownest sta per sbarcare ufficialmente su Nintendo Switch 2, e lo farà con una strategia commerciale che farà felici i veterani della prima console ibrida di casa Nintendo. Il celebre metroidvania di Team Cherry, uscito originariamente nel 2017 e diventato rapidamente un pilastro del genere grazie alla sua direzione artistica inconfondibile e al level design labirintico, riceverà una versione aggiornata per la nuova piattaforma disponibile da oggi stesso, come rivelato durante il Nintendo Partner Direct di febbraio.

La notizia più rilevante per chi ha già investito nel titolo è senza dubbio la politica di upgrade gratuito annunciata da Nintendo e Team Cherry. I possessori della versione originale per Switch potranno infatti accedere alla versione ottimizzata per Switch 2 senza costi aggiuntivi, una mossa che premia la fedeltà della community e che si inserisce in una tendenza sempre più diffusa nel settore gaming, dove gli upgrade next-gen gratuiti sono diventati uno standard richiesto dai giocatori.

L'arrivo su Switch 2 era stato anticipato nelle ore precedenti al Direct da una classificazione PEGI apparsa sul database europeo il 5 febbraio. Sul sito dell'organismo di classificazione era infatti comparsa la valutazione per una versione base di Hollow Knight (non la Voidheart Edition) destinata alla nuova console Nintendo, un indizio che si è rivelato accurato poche ore dopo con l'annuncio ufficiale durante la conferenza dedicata ai partner third-party.

La versione Switch 2 di Hollow Knight è disponibile da oggi con upgrade gratuito per i possessori dell'edizione originale

Per chi ancora non avesse esplorato le profondità di Hallownest, Hollow Knight rappresenta uno dei metroidvania più acclamati dell'ultima decade. Il titolo di Team Cherry si distingue per un'estetica gotica e onirica che mescola design adorabili a location inquietanti, il tutto accompagnato da un sistema di esplorazione che rifiuta deliberatamente di guidare il giocatore passo dopo passo. La struttura del gioco richiede osservazione, memoria e voglia di perdersi in caverne interconnesse che si svelano gradualmente, ricompensando chi ha pazienza con boss fight memorabili e segreti ben nascosti.

L'ottimizzazione per Switch 2 dovrebbe garantire performance migliorate rispetto alla versione per la console originale, che pur girando solidamente su Switch mostrava occasionali cali di frame rate nelle aree più affollate di nemici ed effetti particellari. Non sono stati ancora comunicati dettagli tecnici specifici come risoluzione nativa o target di frame rate, ma considerando le capacità hardware superiori di Switch 2, ci si aspetta un'esperienza più fluida mantenendo l'art style disegnato a mano che ha fatto la fortuna del titolo.

Hollow Knight è disponibile anche su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Mac, con la nuova versione per Switch 2 che si aggiunge oggi al parco piattaforme supportate. Per chi preferisce il gaming portatile, la combinazione tra la portabilità della console Nintendo e la profondità del metroidvania di Team Cherry rimane una delle proposte più convincenti del catalogo indie.