Lo studio olandese Guerrilla ha finalmente sollevato il velo su un progetto che covava da anni: portare l'esperienza cooperativa nell'universo di Horizon. Il nuovo titolo si chiama Horizon Hunters Gathering e rappresenta una svolta significativa per il franchise nato con Zero Dawn, trasformando l'esplorazione solitaria di Aloy in un'esperienza di squadra fino a tre giocatori. L'annuncio arriva dopo un lungo periodo di sviluppo caratterizzato da test interni, aggiustamenti e raccolte di feedback che hanno permesso al team di perfezionare la formula di gioco. Qui il video ufficiale

Il gioco, che sarà disponibile sia su PlayStation 5 che su PC con supporto al cross-play, mantiene l'approccio tattico e preciso che ha reso celebri i titoli della serie, ma lo reinterpreta attraverso le dinamiche di squadra. Non si tratta di una semplice modalità cooperativa aggiunta a un'esperienza esistente, ma di un titolo costruito da zero attorno al concetto di caccia collaborativa. L'ambizione, secondo quanto dichiarato dallo studio, affonda le radici nelle primissime fasi di ideazione del mondo di Horizon, quando il team sognava già di vedere i giocatori affrontare insieme le macchine.

A guidare lo sviluppo c'è stata l'esperienza maturata da Guerrilla con i titoli multiplayer della serie Killzone, combinata con lo slancio creativo generato dal successo di Horizon Zero Dawn. Il direttore dello sviluppo, che ha seguito il progetto fin dai suoi esordi come Design Director, ha ricordato con particolare emozione il primo playtest interno all'intero team: un momento cruciale in cui il lavoro di tutte le discipline coinvolte si è finalmente materializzato in una forma giocabile. Quei test iniziali, pur carichi di nervosismo per la condivisione di build ancora acerbe, hanno rappresentato una pietra miliare fondamentale.

Il cuore di Horizon Hunters Gathering ruota attorno a missioni di caccia pensate per essere sfidanti e altamente rigiocabili. Gli sviluppatori hanno presentato due modalità di gioco principali che saranno disponibili nel prossimo playtest chiuso. La prima si chiama Machine Incursion, una missione ad alta intensità dove ondate di macchine emergono da portali sotterranei sotto la guida di un boss temibile. La seconda modalità, Cauldron Descent, è invece una prova più lunga e articolata su più fasi, con stanze che cambiano continuamente mettendo alla prova i giocatori attraverso scontri brutali con le macchine e porte nascoste che promettono ricompense preziose per i team più audaci.

La struttura del gameplay prevede la scelta di un cacciatore da un roster di personaggi, ciascuno dotato di abilità uniche e stili di combattimento distinti che spaziano dal corpo a corpo alle armi a distanza. A questa prima selezione si aggiunge la scelta di ruoli specifici, arricchiti da un sistema di perk rogue-lite che permette di costruire build personalizzate in base allo stile di gioco preferito e alle necessità del team. Non si tratta solo di varianti meccaniche: ogni cacciatore ha proprie motivazioni personali e conflitti interiori che si intrecciano nella narrativa del gioco.

Guerrilla ha confermato che Horizon Hunters Gathering includerà una campagna narrativa completamente canonica che introdurrà nuovi misteri, personaggi e minacce nell'universo conosciuto. Sebbene i dettagli rimangano top secret, lo studio ha garantito che le storie raccontate non si esauriranno al momento del lancio, suggerendo un supporto continuativo con nuovi contenuti narrativi. Questo approccio riflette la volontà di creare un'esperienza viva e in evoluzione, capace di espandersi oltre i confini iniziali.

Durante le missioni i giocatori attraverseranno diversi ambienti selvaggi dove affrontare le macchine più pericolose. Ogni location è stata progettata per offrire atmosfere, sfide e opportunità uniche da esplorare e padroneggiare in squadra. Tra una missione e l'altra, i cacciatori faranno ritorno al Hunters Gathering, un hub sociale vibrante dove i giocatori potranno incontrarsi, prepararsi alle prossime avventure e celebrare le vittorie insieme. In questo spazio sarà possibile personalizzare i propri personaggi, visitare venditori, migliorare l'equipaggiamento e formare team per le sfide successive.

Il primo playtest chiuso su scala ridotta è previsto per fine febbraio, e i giocatori interessati possono registrarsi attraverso il PlayStation Beta Program sia per la versione PS5 che PC. Una caratteristica apprezzabile è la presenza di cross-progression quando si utilizza lo stesso account PlayStation, permettendo di proseguire il proprio avanzamento indipendentemente dalla piattaforma scelta. Lo studio ha già lanciato un server Discord dedicato a Horizon Hunters Gathering per mantenere la comunità aggiornata sulle novità e raccogliere feedback durante le fasi di sviluppo.

Per Guerrilla questo progetto rappresenta un ritorno alle origini: i giochi multiplayer hanno sempre fatto parte del DNA dello studio, e molti membri del team hanno iniziato la propria carriera proprio in quel settore. L'approccio dichiarato combina cura, ambizione e passione nel tentativo di realizzare una visione coltivata da tempo. I prossimi mesi saranno cruciali per mostrare alla comunità la complessità e la scala del lavoro svolto, con l'obiettivo di far provare direttamente l'esperienza attraverso i playtest programmati. L'invito è rivolto sia ai fan storici di Horizon che ai nuovi cacciatori pronti a unirsi all'avventura, perché come sottolinea lo studio, affrontare le sfide insieme è l'essenza stessa di questo nuovo capitolo.